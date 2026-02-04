北高長征響應世界癌症日 陳其邁提醒重視自我健康

記者李靜音／高雄報導

今（4）日是世界癌症日，癌症希望基金會發起北高騎行400公里行動響應，百人車隊圓滿完成長征，上午抵達終點高雄市政府，市長陳其邁親自迎接車隊，肯定希望車隊的騎士英雄以長途騎行方式，喚起民眾接受癌篩與防治的意願、更加關注自我健康；同時強調「健康促進」的健康醫學、以及篩檢「早期發現、早期治療」的重要性，盼能促進守護國人健康，達成「健康平權」、「健康臺灣」。

陳其邁感謝癌症希望基金會發起別具意義的活動，提醒國人重視自我健康，目前癌症篩檢已擴大範圍，中央提供公費癌篩包括大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌、胃癌等，鼓勵符合條件的民眾積極參加篩檢。為提高篩檢比例，降低癌症發生率與死亡率，市府整合戶籍系統建置「高雄市健檢預約平台」提高便利性，也盼結合更多資料庫找出高風險或潛在對象。他以肺癌為例，去年高雄低劑量電腦斷層肺癌篩檢約4.3萬餘人，位居全國第1，盼落實「早期發現、早期治療」，守護市民健康，降低癌症死亡率。

陳其邁並強調健康平權的重要性，提到偏遠地區交通不便，將影響市民篩檢的意願，因此高雄一方面推動偏鄉「公車式小黃」協助市民篩檢與就醫，讓偏鄉與都會區享有同樣的照顧，同時也透過與民間醫學中心合作，將醫學中心級醫療保健導入基層衛生所，期盼擴大定期篩檢的涵蓋範圍，落實早期發現的公共衛生目標，讓市民朋友獲得更好的健康照顧。

癌症希望基金會發起北高騎行400公里行動響應，百人車隊圓滿完成長征，上午抵達終點高雄市政府，市長陳其邁親自迎接車隊表達支持之意。(高雄市新聞局提供)