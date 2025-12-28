北高雄再添新運動據點 楠仔坑運動中心完工明年6月開幕

〔記者葛祐豪／高雄報導〕工程造價約6.1億的楠仔坑運動中心，近日已完工，預計明年6月正式開幕，北高雄將多一處運動健身的好去處!

高市府廣建14座運動中心，第11座的「楠仔坑運動中心」位於楠梓國道1號旁旗楠路上，以原有游泳池為中心，向廣場延伸新建成地上2層的複合式運動中心，規劃有室內溫水游泳池、羽球、籃球、桌球、健身房，及飛輪、瑜珈、TRX等課程教室；另設有153輛汽車及164輛機車停車位，提供運動民眾的停車需求。

高雄市工務局長楊欽富今(28)日宣布，楠仔坑運動中心已於近日完工，預計明年6月正式開幕，北高雄將再添一處新運動據點。

楊欽富說明，楠仔坑運動中心館內設置多功能運動球場、50公尺室內溫水泳池、SPA池、烤箱室、體適能中心及瑜珈教室等多元設施，讓不同年齡與族群都能安心使用。設計上以「楠木樹林」意象形塑場館風格，透過乾淨俐落線條與明亮簡潔的用色，為運動中心營造出舒適的運動氛圍。

高雄市工務局新工處表示，楠仔坑運動中心總樓地板面積達8932.9平方公尺，工程造價約6.1億元，採挑高大跨距設計，搭配南北向大面開窗，有效提升自然採光並延伸戶外綠廊景觀，是兼具工程技術與建築美學的公共運動設施。

高雄市運動發展局指出，楠仔坑運動中心已完成招商，後續將辦理室內裝修與營運整備，預計於明(115)年6月開幕，屆時將提供多元運動課程、專業教練指導等服務，歡迎民眾踴躍使用。

高市府強調，隨著楠梓產業園區轉型與台積電設廠計畫逐步推動，楠梓地區預期將吸引更多科技產業人才及家庭移入，人口持續增加，對運動休閒空間的需求也持續提升，楠仔坑運動中心的完工，將使北高雄運動資源更加完備。

