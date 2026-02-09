北高雄半導體S廊帶產業蓬勃發展 第68處公共托育機構在這區

〔記者洪定宏／高雄報導〕北高雄半導體S廊帶產業蓬勃發展，帶動區域人口成長，高市府在彌陀區成立「彌陀彌仁公共托嬰中心」，這是彌陀區2處，也是高雄第68處公共托育機構。

高市府指出，「彌陀彌仁公共托嬰中心」運用彌仁社區活動中心2樓舊鄉立托兒所空間改建而成，委由社團法人台灣心芽全人教育關懷協會辦理，空間規劃結合環境生態，設計以青蛙、水池等意象圖示及植栽布置。

另外，高市府統計至去年底，已設置29處定點臨托據點，並辦理「小夜型定點居家托育服務」，提供朝10晚9的小夜型定點居家托育服務。高雄還有24處親子館，提供托育及幼兒照顧諮詢、托育資源媒合、親子館遊戲室等服務。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

找到了！埔里垃圾輻射值超標遭退運 核安會揪出元凶是「它」

德威航空降落「掉輪」連鎖效應！桃機10分鐘內3機喊「Mayday」求救

LTN投票箱》過年圍爐相聚 最不想在餐桌上看到的年菜是？

向親中勢力說NO！要高市早苗撤「台灣有事說」 中道岡田克也落選

