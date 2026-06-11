北高雄家扶中心啟動獎助學金籌募 邀請各界溫馨響應

為了不讓扶助的大專同學苦於四處張羅註冊及學習所需，在地深耕服務已達三十九年的北高雄家扶中心，每年均積極為該中心六百多位弱勢大專同學用心尋求資源，幫助該中心扶助的大專青年能夠安心、順利地就學。(見圖)

北高雄家扶扶幼委員會主委李奇倫今(十一)日說明，該中心目前共計扶助二千五百多戶、將近四千三百位孩子，其中就讀大專的孩子們就佔約14%；為了不讓經濟因素成為弱勢家庭子女求學路上的絆腳石，也希望不要讓這群孩子們在日後一畢業即背負龐大的助學貸款壓力，北高雄家扶每年都努力媒合社會各界愛心資源來支持扶助中的大專同學，除藉此對同學們加以鼓勵，也協助減輕同學們和家長的教育負擔。

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李奇倫主委也感慨地說，原本就僧多粥少的社福資源，讓中心在為同學們尋求支持的過程中更是倍感壓力；面對年度總計近一千四百萬元的學習支持所需，家扶中心除動員扶幼委員會的委員們更積極地尋覓和連結資源，也誠摯籲請社會大眾能共同付出心力，幫助這群孩子能順利、安心地進行學習和增能。

在期盼社會能熱心慨助一幣之力外，家扶扶助的大專同學也不忘靠雙手自力謀生；住在路竹、今年就讀科大休閒運動管理系一年級的阿泉，每逢假日就會到建築工地做臨時工；就讀五專護理科五年級住在岡山的小嫻，則是一下課就立即趕去餐廳打工，為自己的學習之路多掙一些所得來支持。而阿泉和小嫻無怨無悔的努力，只是北高雄家扶六百多位大專同學令人感動的縮影。

帶領服務北高雄弱勢家庭親子們的北高雄家扶吳瑞華主任指出，自己一直相信「教育」是協助孩子脫離惡性貧窮循環，積極改變未來的最有可能途徑；而家扶更不希望這群弱勢的孩子日後踏出校門的同時卻也已背負了數十萬元的助學貸款，而再次落後在另一個人生的起跑點。

吳主任誠懇地向溫馨社會呼籲，並極力邀請有意共同關心者，即刻撥打北高雄家扶聯絡電話○七-六二一三九九三，洽詢相關的支持與協助方式，為弱勢學子的學習增能共盡心力，也陪伴他們翻轉人生、看見生命的藍天。