北高雄家扶中心志工隊 志心同行歡慶31

記者鍾和風/高雄報導

北高雄家扶中心七支志工隊長期以來協助中心推動扶幼工作，目前人員超過百位志工夥伴，是中心最強而有力的後盾。昨(18日)舉辦「第31屆志工聯合隊慶暨表揚活動」，肯定及感謝志工夥伴在扶幼工作的投入和付出。

北高雄家扶中心志工隊歡慶31周年。(圖/高婕)

活動分別由各志工隊安排自己的團隊表演，並加入趣味及慶生活動，亦感謝志工夥伴這一年的勞心勞力。表揚活動頒發服務滿三年(3人)、五年(4人)、十年(3人)、十五年(8人)、二十年(4人)、二十五年(9人) 、三十年(2人) 、三十五年(2人)的『年資獎』以及各志工隊年度績優人員；也表揚服務累積達500小時以上的『高雄市志願服務金銀銅質獎』9名，服務累積達1500小時以上的『衛生福利志願服務金銀銅質獎』6名夥，以及服務累積達3000小時以上的『全國志願服務銀銅質獎』1名夥伴。

北高雄家扶中心志工隊歡慶31周年。(圖/高婕)

其中岡山展愛隊顏秋蓉女士、林貴美女士在中心服務已有三十五年的志工年資，實屬不易。顏秋蓉女士與家扶的淵源是就讀高一開始參加學校的童軍社團，由社團的學姊，也是目前為鳳山展愛隊資深志工前輩帶著參加家扶的活動，就這樣經歷過第一屆歲末活動、懇親會、親子遊等到迄今，在參加的過程中認同家扶的理念，就越做越開心，甚至結婚生子後持續帶著孩子一起參與志工活動，以身作則讓孩子知道還有許多角落都需要我們去關心，培養孩子熱心助人情操。林貴美女士除了中心志工滿35年的年資獎以外，也榮獲衛生福利部志願服務金質獎，累積服務達2500小時以上，相當不容易；林貴美女士一開始也是由志工夥伴拉進來做志工，尤其參與懇親會看到認養人無私的奉獻，讓林貴美女士很感動，也因此只要有任何從事志工的時間，林貴美女士都會義無反顧地去執行。

在每位志工積極投入中心扶幼工作下，讓中心扶幼工作可繼續幫助有需要的人，進而影響他人獲得善的循環。北高雄家扶中心吳瑞華主任在此邀請無論甚麼年齡層，就是需要有志同行的夥伴一起投入社會福利服務的工作，一起感受做志工的快樂。歡迎有志心同行~請電洽:岡山區07-6213993、鳳山區07-7765080、大寮區07-7822150、旗山區07-6625104