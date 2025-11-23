北高雄家扶服務上山下海 獅友捐專車載物資送愛
〔記者蘇福男／高雄報導〕北高雄家扶中心服務範圍上山下海，載運物資前往偏鄉地區路途遙遠、路況不佳，國際獅子會300E-2區捐贈1部「獅建號」專車，供北高雄家扶人員將社會愛心傳遞給弱勢家庭。
北高雄家扶主任吳瑞華表示，中心深耕原高縣27個鄉鎮已38年，守護無數弱勢家庭度過生命的困境，逾1萬4000名兒少成長自立，秉持著「哪裡有需要、家扶就在哪裡」的精神，從廣闊的山區到沿海地區、從北到南，無論路途多遠、環境多艱困，從未停止服務的腳步。
由於家扶中心載運物資的需求高，加上偏鄉地區路途遙遠、路況不佳，增加運輸負擔，國際獅子會300E-2區總監陳建全帶領獅友們捐贈服務專車「獅建號」，以強化服務可及性與便利性，陳建全表示，服務專車不只是交通工具，更是一份可以讓愛抵達的力量，期望透過實際行動，讓孩子們感受到社會的關懷及支持。
獅子會第三分區主席李仰甯也號召親友捐贈30組好神拖，協助弱勢家庭改善生活需求，於專車捐贈典禮中拋磚引玉，希望有更多人一起關注並加入扶幼行列，共創善的循環。
更多自由時報報導
紐西蘭網友稱搬到台灣是「人生最糟糕決定」 網一看職業秒懂
高雄四大場館昨同步開唱 高捷近35萬人次創今年最高運量
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂
其他人也在看
「紙板占位」搶排夜市抵用券惹民怨 公所：以號碼牌為主
宜蘭市公所為了要提振夜市買氣，同時推動環保概念，21日與昨(22)日兩天在宜蘭東門夜市推出抵用券活動，民眾只要自備購物袋、環保杯等，就可以領取200元的抵用券，但每天限量600份，導致許多民眾提早卡位...華視 ・ 2 小時前
中華電信災害防救科技成果展 展三大智慧防災系統
(記者謝政儒綜合報導)隨著極端氣候事件頻繁發生，災害風險持續升高，社會對防災意識的重視日益提升。在此環境局勢下，科技成為強化災害應變能力的關鍵力量。中華電信長期投入智慧防災領域，結合5G、AI、大數據...自立晚報 ・ 1 天前
以色列多次空襲加薩致21死 以哈互控違反停火協議
加薩民防機構表示，以色列22日發動的多次攻擊，導致21人喪命、數十人受傷。哈瑪斯和以色列互相指控對方違反停火協議。 22日是美國斡旋的停火協議10月10日生效以來最致命的一天。 以色列軍方表示，一名「武裝恐怖分子」越過了加薩走廊所謂的「黃線」，並朝以色列士兵開火。以色列部隊已撤退至黃線之後。 為了回應加薩南部的事件，以色列軍方指出，他們襲擊了加薩走廊的一條人道援助物資運輸路線，並「開始打擊加薩走廊的恐怖目標」。 哈瑪斯控制下的民防機構發言人巴薩爾(Mahmud Bassal)告訴法新社：「22日晚間以色列發動的5次空襲造成21名殉道者死亡，這明顯違反了加薩停火協議」。 巴薩爾說，其中包括在加薩走廊中部紐瑟拉特(Nuseirat)一處房屋遭到襲擊，造成7人死亡、16人受傷；以及在加薩城西方納薩爾區(Al Nasr)一處居民公寓遇襲，造成4人死亡、多人受傷。 根據哈瑪斯控制的加薩衛生部指出，截至20日，自停火協議生效以來，已有312名巴勒斯坦人死於以色列的砲火。中央廣播電台 ・ 7 小時前
高爾夫》塚田陽亮周六領先鳳凰盃，吳佳晏大王製紙攻佔首位
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導 圖／JGTO Images】Dunlop Phoenix Tournament（登祿普鳳凰賽），十一月二十二日在宮崎縣的Phoenix C羅開Golf 頻道 ・ 21 小時前
嘉義耐斯飯店心願卡啟動 點亮400位弱勢童夢想
嘉義市耐斯王子大飯店與嘉義市政府、嘉義家扶中心、台灣世界展望會舉辦聖誕心願卡活動，由弱勢孩童許願，善心人士發揮愛心認領做公益，今天舉行第19屆認領啟動儀式，有孩子想要家裡沒有的電鍋，有孩子住家發生火災急需過冬暖衣，有孩子許願要書桌、平底鍋或烤箱等生活用品，400個小小的心願期待善心人士來認領，點亮孩自由時報 ・ 1 小時前
南青出擊！ 台南號召高屏青委共創青年友善新南方
南市府啟動「南青出擊．跨域青委交流共創」系列活動，聚焦「青年創業、青年就業、青年成家、公共參與、青年培力」等議題，邀集高屏青委及各界代表對話，引領南部青年政策邁向更具創新力與實踐性的旅程。市長黃偉哲表示，青年是推動城市永續發展與地方創生的核心力量。台南市、高雄市、屏東縣等三地具有共享文化脈絡與產業基自由時報 ・ 1 小時前
淡大第4支科研火箭「淡江二型」射高7公里 成功驗證航電系統
淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製「淡江二型」火箭，今（23日）6時46分在旭海科研火箭發射場成功發射升空，其推進13秒、達最高點的飛行時間為38秒，估計射高超過7公里，升空過程中，航電系統穩定即時傳輸火箭資訊，代表可往姿態控制方向前進，推進國內火箭科技發展。自由時報 ・ 1 小時前
台中康復巴士需求六都最高卻車不夠 獅子會捐車救急
台中市約13.6萬名身心障礙者，台中市復康巴士一年服務趟數約90萬次，六都最高，卻僅有285輛，比新北市近500輛、台北市約328輛，明顯不足，國際獅子會300C-1區今天捐贈中市社會局一輛康復巴士，增加服務量能，讓更多人能預約到康復巴士。自由時報 ・ 1 小時前
25歲現役軍人獨攀八仙山失聯！最後訊息「剩1公里下山」…軍警消搜救中
十軍團586旅一名25歲現役軍人江姓男子，21日獨自前往台中和平區獨攀八仙山，當天傍晚4時許，他傳訊息給女友表示「剩一公里下山」，隨後就失去音訊。警方於昨日（22日）接獲江父報案協尋，目前警消及中搜、陸軍等各單位已入山搜救，但截至目前為止仍未尋獲江男。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
心虛拒檢開車衝撞警車致員警受傷逃離現場 原來是毒品及竊盜慣犯
林姓男子深夜駕車停靠路邊怠速引起巡邏員警注意，上前盤查時，林男卻心虛拒檢，開車衝撞警車後逃逸，造成1名警員手指受傷，警方事後將林男查緝到案，發現林男有毒品、竊盜、及搶奪等前科，但查獲時並未發現可疑違禁品，以妨害公務等罪嫌送辦，屏東地院依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處林男8個月徒刑，可上訴。自由時報 ・ 3 小時前
快檢查你的卡片！「10張信用卡」銀行宣布停卡走入歷史
隨著2025年即將結束，銀行業務也在進行信用卡的整理，十張信用卡將於年底停用或換新卡，其中包括新光銀行、玉山銀行、樂天信用卡、上海商銀、台北富邦銀行等，提醒持卡人注意。中天新聞網 ・ 2 小時前
台中交流道旁的隱藏版美食～王田鵝肉鮮嫩多汁、骨肉分離的美味，再搭配甘甜菜頭湯，老饕都特地繞路來吃！
王田鵝肉在台中王田交流道附近，內行的饕客都會特地繞下台中交流道來品嘗王田鵝肉。王田鵝肉沒有浮誇的裝潢與噱頭的品項，靠的就是鮮嫩的鵝肉和親民的價格，深受大肚在地人和運匠大哥的喜愛。吃完鵝肉後，附近還有新金發商行古早味珍奶、品香肉包不要錯過了！周邊美食一次KO～Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 小時前
鄭文燦稱「心如止水」否認回鍋再戰桃園 凌濤：無風不起浪
外界盛傳前桃園市長鄭文燦有意回鍋參選2026桃園市長，綠營議員轉述鄭文燦說法「我心如止水」否認，桃園市議員凌濤今在臉書發文直指「無風不起浪」，端看黨主席賴清德的態度，強調就算藍白合作也不能掉以輕心，尤其民進黨的司法追殺及抗中牌仍是變數。中時新聞網 ・ 1 小時前
TWICE開唱ONCE擠爆港都！高捷班班爆滿 運量達35萬人次創今年最高
韓國人氣女團TWICE22號晚間在高雄世運主場館開唱，粉絲擠爆港都，高雄捷運車次班班爆滿，22號捷運運量高達35萬運量，光是世運站就有4.1萬，創下今年全年度最高的運量。高雄市長陳其邁在演唱會結束後也台視新聞網 ・ 1 小時前
婦人凌晨駕車外出疑未讓直行車 撞翻計程車乘客受傷
新北市新莊今天凌晨驚傳翻車交通事故，劉姓老翁駕駛計程車途經中平路，遭遇一輛從巷口衝出左轉、薛姓婦人駕駛的白色賓士車，計程車雖閃躲，仍遭薛女駕車撞上車尾翻覆，造成駕駛劉翁及乘客陳男受困車內，造成陳男受傷，警方到場對肇事薛女，劉姓駕駛酒測，沒有酒精反應，車上也沒有違禁品，車禍肇因仍待調查釐清。自由時報 ・ 2 小時前
免費蔬果大放送! 排隊人龍綿延 1女疑低血糖昏倒
中部中心 / 中部綜合報導彰化市果菜市場促銷在地蔬果，發放3千份的免費蔬果，一早就吸引大批民眾來排隊，沒想到過程中，一名女子疑似出現低血糖的狀況當場昏倒，前彰化市長邱建富人就在現場，看到緊急狀況，立刻幫忙救護車，協助女子送醫。民視 ・ 1 小時前
2025里山生活市集 集結百攤創新高
林業及自然保育署台中分署，今天在台中市文心森林公園舉辦「2025里山生活市集-田裡有腳印」綠色保育15週年慶暨社區林業成果展！今年適逢「綠色保育標章」推動15週年，市集以「蔬食、減塑」為核心精神，集結百攤友善農友與保育夥伴，民眾熱烈支持兌換里山券超過新台幣20萬元，以實際行動支持「生活、生產、生態」自由時報 ・ 2 小時前
區間車遭塗鴉 台鐵：報警並將求償 (圖)
台鐵一輛區間車23日上午被發現被不明人士塗鴉，台鐵報警並將向塗鴉者求償。中央社 ・ 1 小時前
日本探詢日中韓高峰會 遭中國拒參加
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗日前有關「台灣有事」的言論，引發中國不滿，不斷施壓，要求日本收回言論並道歉外，雙方民間交流也急速降溫。日中關係緊張逐漸升溫之際，日本政府近日向中國、韓國徵詢明...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
小孟老師運勢／週末桃花誰家開？專家點「3星座」戀愛亂流注意了
生活中心／綜合報導11月23日星座戀愛運勢出爐！命理專家「小孟老師」點名今日由獅子座、牡羊座、天秤座呈現三段不同戀愛能量，甜蜜、平穩與壓力同時登場，其中，獅子座勇奪戀愛運冠軍，與伴侶相處自在順暢，感情升溫機率大增；牡羊座落在中段，默契感穩定但仍需細緻經營；而天秤座戀愛運較弱，容易因未來不確定而想太多，建議多給彼此安全感，以免小誤會發生，整體來看，今日星座戀愛氛圍差異大，各星座情感走向各有亮點與挑戰。民視 ・ 6 小時前