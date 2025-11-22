北高雄家扶服務專車「獅建號」啟用 幫助北高雄家扶扶助家庭穩定生活

北高雄家扶中心深耕原高雄縣二十七個鄉鎮已三十八年，守護無數弱勢家庭度過生命的困境，逾一萬四千名兒少成長自立，秉持著「哪裡有需要 家扶就在哪裡」的精神，從廣闊的山區到沿海地區、從北到南，無論路途多遠、環境多艱困，也從未停止服務的腳步；中心載運物資的需求高，加上偏鄉地區路途遙遠、路況不佳等狀況，增加運輸的負擔，國際獅子會三○○E-二區陳建全總監深感安全耐用的新車輛對中心推動扶幼工作的迫切需求，因此帶領獅友們捐贈服務專車「獅建號」，強化服務的可及性與便利性，於今日假岡山和平公園舉辦「北高雄家扶中心服務專車捐贈典禮暨嘉年華活動」，邀請社會大眾一同見證「獅建號」啟用，將愛傳遞給弱勢家庭。(見圖)

北高雄家扶中心今(廿二)日說明，國際獅子會三○○E-二區的陳建全總監與獅友們，致力於關懷兒童、青少年及弱勢族群，推動多項公益活動，這次捐贈「現代小霸王雙廂型貨車」作為服務專車，以實際行動落實聯合國SDGs永續發展目標的SDG1消除貧窮。

陳建全總監表示，我們看見北高雄家扶中心在偏鄉服務的用心，這台服務專車不只是交通工具，更是一份可以讓愛抵達的力量；我們期望透過實際行動，讓孩子們感受到社會的關懷與支持。除此之外，第三分區李仰甯主席亦號召親友捐贈三十組好神拖予弱勢家庭，改善他們的生活需求，於捐贈典禮中拋磚引玉，希望有更多的人一起關注並加入扶幼行列，共創善的循環。

北高雄家扶中心舉辦「二○二五國際獅子會三○○E-二區捐贈北高雄家扶中心服務專車捐贈典禮暨嘉年華活動」，邀請獅子會總監與獅友們、中心扶幼委員會委員們、各界來賓、扶助家庭參與，於典禮中正式啟用服務專車-獅建號，亦辦理市集嘉年華活動，邀請社會大眾一起同樂，

北高雄家扶中心吳瑞華主任指出，非常感謝國際獅子會三○○E-二區的總監與獅友們的支持，我們將妥善運用這份愛心，不僅載運生活物資深入高雄各個角落，彌平城鄉資源的落差，也將助益每年中心為兒少與家庭所辦理的各式活動，家扶會繼續努力，讓每個孩子都能在愛與關懷中成長。期盼社會各界善心人士能持續關注北高雄家扶中心所服務的弱勢兒少及其家庭，歡迎撥打聯絡電話○七-六二一三九九三進行了解。