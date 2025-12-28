北高雄新運動據點 楠仔坑運動中心完工

（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）北高雄再添新運動據點，市府工務局今天表示，位於楠梓交流道附近的楠仔坑運動中心已於近日完工，預計明年6月開幕，將成為市民運動休閒新選擇。

工務局新建工程處說明，楠仔坑運動中心館內設置多功能運動球場、50公尺室內溫水泳池、SPA池、烤箱室、體適能中心及瑜珈教室等設施。同時配備停車場與無障礙動線，讓不同年齡與族群都能安心使用。

設計上，以「楠木樹林」意象形塑場館風格，並透過乾淨俐落的線條與明亮簡潔的用色，為運動中心營造出舒適宜人的運動氛圍，讓市民在友善、自然及具有現代感的環境中享受運動。

新建工程處今天新聞稿表示，楠仔坑運動中心總樓地板面積達8932.9平方公尺，工程造價約新台幣6.1億元，南北向大面開窗，提升自然採光。

運發局指出，楠仔坑運動中心已完成招商，後續將辦理室內裝修與營運整備，預計明年6月開幕。開幕後，將提供多元運動課程、專業教練指導等健康促進服務。

運發局表示，隨著楠梓產業園區轉型與台積電設廠計畫逐步推動，楠梓地區預期將吸引更多科技產業人才及家庭移入。楠仔坑運動中心的完工，將使北高雄運動資源更加完備。（編輯：李淑華）1141228