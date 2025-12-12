北高雄早療關鍵據點 國軍左營總醫院岡山分院深耕遲緩兒成長

每個父母最大的心願，就是孩子能平安、健康地長大，然而在語言、動作、認知或社交等發展面向上，如果孩子的表現不如預期，往往不僅影響未來的學習與同儕互動，對家庭而言也可能形成沉重壓力，為協助發育較慢的幼兒迎頭趕上，國軍左營總醫院岡山分院自2019年成立兒童早期療育中心以來，持續服務北高雄家庭，透過跨專業團隊支持，提升孩子融入社會的能力並減輕家屬負擔。

國軍左營總醫院復健科醫師李俊逸指出，早期療育的核心不是「治療」，而是在孩子0至6歲的大腦可塑性最高階段，及早發現、及早協助，「這段時間如果沒有跟上發展里程碑，後續在學習、自我表達或同儕相處上都容易遇到阻礙，孩子也可能因此排斥學習、產生挫折。」李俊逸表示，早療的重點在於早期辨識風險因子，提供適切介入，讓孩子能維持良好的發展軌道。

跨專業團隊整合復健、語言與心理 打造北高雄第一線早療據點

岡山分院復健科是北高雄第一間推動早療服務的地區醫院，李俊逸指出，院方於108年6月成立早療中心，同年11月增設早療聯合評估門診，至今已邁入第七年，他說，當時北高雄早療量能不足，篩檢與評估資源相對缺乏，在地方民代與衛生單位協助下，醫院承接任務，成為區域重要的早療服務網絡。

院內早療屬跨領域模式，由復健科醫師、兒童精神科、小兒科搭配物理治療師、職能治療師、語言治療師、心理師、聽力師及社工師共同協作，李俊逸指出：「孩子的發展是多面向的，只有透過跨專業一起評估，才能真正了解他的強項與需求。」

疫苗篩檢與兒童手冊雙軌偵測 家長可及早掌握發展異常

針對家長最關心的「什麼情況該帶孩子評估」，李俊逸醫師表示，目前政府已在孩童疫苗接種時提供七次免費發展篩檢，小兒科醫師會同步詢問語言、動作、社交等發展狀況，此外，家長也可參考兒童手冊裡的標準化發展里程碑，若家長第一時間發現狀況，可直接聯繫早療個管師，協助安排初篩門診，由復健科、精神科或小兒科醫師視狀況評估，若在多面向檢查後仍疑似有遲緩情形，即會安排進入聯合評估，做更完整且標準化的檢測。

早療不同於特教 重點在補強能力、非貼標籤

針對部分家長對早療的疑慮，李俊逸醫師也澄清：「早療不是特殊教育，也不是在幫孩子貼標籤。」特殊教育是學齡階段才會使用的分類，而早療是在入學前針對發展遲緩或具風險的孩子所做的協助，目的在於補強能力，讓孩子在上小學前能更順利銜接團體生活。

目前岡山分院也參與國健署「兒童發展聯合評估地方補助計畫」，協助將符合條件的孩子通報衛生單位，以利後續安排療育資源，若孩子在銜接學齡後仍有特殊需求，社工與教育單位也會協助轉介資源班、特殊教育及補助機制，提供完整支持。

李俊逸醫師強調，早期療育的本質是讓孩子獲得更適合的環境與學習方式，而非貼上負面標籤，孩子的發展差異並不可怕，重要的是讓他們被看見、被理解、被支持。只要及早介入，大多數孩子都能追上同齡發展。