北高雄是共同生活圈 尹立、蔡秉璁跨區同框路口拜票

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市左營、楠梓市議員黨內初選參選人尹立與岡山區參選人蔡秉璁，今晨於楠梓、橋頭交界處路口同框向過往鄉親問早安，展現跨區合作的決心。

尹立強調，市議員角色從來不是「一個選區、一個人」的事情，公共事務本質上是團體作戰，也不該僅以行政區劃線來切割，許多政策與建設，早已跨越區域界線，尤其大岡山地區與左營、楠梓，本來就是緊密相連的北高雄共同生活圈，無論是捷運紅線延伸、捷運紫線的整體規劃，都是為了進一步串聯左楠與大岡山地區，更顯示北高雄間相互支援的重要性。

廣告 廣告

蔡秉璁補充，隨著台積電進駐楠梓，橋頭科學園區也將有越來越多上下游廠商，兩地間會藉由半導體產業供應鏈更緊密地結合，也因此有更多政策規劃和軟硬體建設需要跨區協調合作。

尹立說，今天一起站路口，不只是彼此打氣，更是一種宣示，期待未來能與蔡秉璁一同進入議會，從不同區域出發，為同一個高雄打拼，推動真正符合市民需求的市政建設。

【看原文連結】

更多自由時報報導

出國小心「被送中」！外交部旅遊警示 新增「與中國有引渡條約」國家

關鍵在今午！10度封殺軍購北京就點頭 國民黨明宣布赴中「準智庫交流」

獨家》國共論壇降級為智庫交流 國立大學系主任申請赴中被駁

涉受中方指示、資助幫柯文哲造勢 中配徐春鶯延押禁見2個月

