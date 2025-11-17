北高雄英數能力競賽一甲國中登場 180位路竹區國小生參賽
邁入第八年的「第八屆北高雄英數能力競賽」於十六日在路竹區一甲國中登場，共計有路竹區一百八十位國小五六年級優秀學生參與；除了英數競賽，並有有AI科技競賽，競爭相當激烈。(見圖)
主辦單位今(十七)日說明，備受路竹區家長重視的北高雄英數競賽在路竹區公所的大力支持下，已經正式邁入第八年，今年參加的一百八十位學生中，除了路竹區各國小五、六年級英數優秀的學生外，也有十多位來自岡山、湖內、阿蓮地區學生，甚至台南區的優秀孩子們也同步報名。
為了讓學生提早接觸AI科技，在上午舉辦完英數競賽外，下午更舉辦了AI科技競賽，讓資訊科技能力強的學生用寫程式的能力一較高下，為孩子們打開學術以外的另外一扇窗，邁向未來無限寬廣的天空。
一甲國中李文欽校長也將當日設定為「學校公開日」，也讓參賽學生的家長可以在激烈競賽活動中，聆聽一甲國中今年才剛獲得全高雄市國樂合奏A組特優的團隊連續演出六首雅俗共賞的曲目外；更全程為來參賽的學生家長進行校務簡報，以及新課綱與未來世代所需具備的能力專題演講。
這次仍由一甲國中承辦，今年更有最重視教育的路竹區新調任大家長賴立齡區長親自到場為家長及學生勉勵，讓緊繃的競賽氣氛中，增加了許多溫暖的氣息與正向的期許。專題講座結束後由學校劉晉生主任、柯尚彬主任分三梯次帶著所有家長進行校園巡禮及細節說明，讓學生們激烈鏖戰的同時，可以理解學校辦學的概況，以及掌握未來與國中孩子們最理想的互動方式。
李文欽校長特別感謝賴立齡區長及她所領導的路竹區公所團隊，對於教育的重視，也照顧路竹區的子弟，特別撥出經費贊助比賽活動；該校能夠爭取到全高雄市最高的雙語計畫補助，其中音樂、數學、自然科學、生活科技、美術競賽學校都展現傲人的成就，畢業生百分之九十錄取公立高中職等，都要歸功於帶領著全體教師夥伴打拼的主任與組長們，以及背後永遠支持著學校的家長們。
