北高雄蛋白區房價有撐 專家揭關鍵
[NOWnews今日新聞] 高雄市地政局彙整全市主要生活圈房地產交易均價，北高雄蛋白區如岡山市中心生活圈、橋頭新市鎮一期生活圈，112年至114年上半年區分建物均價均穩定小幅提升，僅高大生活圈今年上半年均價略修正，但仍站穩3字頭，顯示整體房價有撐。信義房屋在地專家指出，因台積電等建設話題帶動，北高雄蛋白區過去幾年價量齊揚，過去一年在政策使然下，價量有所修正，置產客已很少見，市場上以剛需自住為主，「房市往健康的方向發展」。
根據地政局資料，楠梓高大特區112年上半年區分建物均價26.14萬，逐步走揚，113年下半年34.21萬，但今年上半年略修正為30.96萬；岡山市中心生活圈均價從112年上半年16.91萬一路攀升，114年上半年為22.37萬；橋頭新市鎮一期生活圈112年上半年均價則為22.35萬，114年上半年漲至32萬。
信義房屋楠梓店專員蔡宗汎指出，前幾年因為台積電進駐、橋頭科學園區發展等話題，岡山則有捷運紅線延伸、高醫與許多連鎖業者進駐，房市呈現價量齊揚；但也因房價快速走揚，加上去年起限貸令等政策上路，故交易量乃至於部分區域的價格有所修正，如今市場上幾乎已少見置產客身影，剛需自住客才是主流，這也讓房市整體發展邁向比較健康的趨勢。
蔡宗汎觀察，目前市場上自住客主要分三大類型，楠梓加工出口區工作族群、台積電（含上下游廠商）工作族群、楠梓在地人成家需求，另有少部分是高雄大學學生的家長替子女購屋，兼具自住與置產性質，這些剛需買方主要仍鎖定區域內2~3房標準品。以高大特區為例，區域內以屋齡10年內社區大樓居多，目前成交單價落在27至31萬間，預售案價格則多在38萬內；換算總價區間，兩房沒有車位物件約700萬至800萬，含車位約800萬至1000萬初，三房含車位則約1200萬至1400萬左右。
高雄市政府10月初曾表示，台積電高雄F22廠試產的首批12吋2奈米晶圓順利產出，未來還會持續協助發展週邊建設，包括道路、景觀、公共建設、增設學校等。蔡宗汎指出，由於產業持續發展、連帶帶動建設規劃，預料北高雄蛋白區人口紅利將持續增加，房市應可受自住客穩定支撐；而這也先反映在當地店面租賃行情上，近期餐飲業進駐明顯變多，也有銀行將進駐，高大特區店面租金已從前年每坪約1000多元，今年翻倍達2000多元，熱絡程度可見一斑。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／信義房屋評「榮星花園生活圈」！被低估的宜居生活圈
房市／信義嘉品跨社區參訪 啟動友善社區生活
房市／交通建設再+1 信義房屋：青埔增利多
其他人也在看
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
中國房價10月再崩 民眾：房子變錢難如登天
[NOWnews今日新聞]中國房價近期持續下跌，最新數據顯示，10月份，中國70個城市的房價跌勢加劇，跌幅為一年來最大。即使是在傳統的「金九銀十」旺季，上海和北京等一線城市也是以量價齊跌收場。有分析認...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
「開工款繳下去就像無底洞，不繳又怕賠更多！」台中妹繳66萬首付後每天晚上都睡不著
網友買房知識家求助，她在姐姐說服下去年1月以每坪40萬元、總價1310萬元（含車位175萬元）買下台中沙鹿預售屋，如今因生活規劃改變，可能不會住在沙鹿區，加上在房屋交易平台看到同建案已有賠售案例，讓她陷入嚴重焦慮。 「越晚解約會越賠越多」這位網友計算，目前只繳了66萬元首付，但11月15日就要開始繳交開工款，她正面臨三難抉擇：立即解約賠掉首付、留著等交屋後賣掉，或是留著租人等待未來漲價。賣厝阿明 ・ 1 天前
房市／交通建設再+1 信義房屋：青埔增利多
[NOWnews今日新聞]桃園市府持續落實航空城規劃，其中串聯大園及青埔特區的主要幹道航青路於日前正式通車，信義房屋在地專家表示，航青路是南北向重要道路工程，通車後有效紓緩往來大園舊市區車流、加速周遭...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 7 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
劉書宏爆被健身教練打到「骨裂發炎」！經紀人發聲曝近況
劉書宏9月初突在社群上透露「肋骨骨裂」的消息、暴瘦4公斤，當時絕口不提原因，18日有新聞傳出，他和健身教練好友蔣政8月底起爭執，雙方大打出手，但劉書宏體力不及對方、並且受了重傷。對此，劉書宏經紀人表示，「謝謝你們的關心，目前恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節。」中時新聞網 ・ 6 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
資深主持人陶晶瑩近日因評論粿粿與范姜彥豐婚變事件，再度成為話題焦點。她先前在節目中提到，范姜彥豐於「天后闆妹」直播時飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，讓她直言這舉動恐被誤解為「拿婚姻傷口開玩笑」，對形象不利。此番言論引發外界兩極反應，陶晶瑩今（18日）也於節目中主動道歉，並親自范姜彥豐傳訊致歉，坦言：「我做了錯誤的判斷。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 11 小時前
油車萬元開銷、開特斯拉年省15萬起！買屋有充電樁別高興太早：問清楚是「出線」還「全套」｜好宅報報
根據「財團法人車輛研究測試中心」統計報告指出，臺灣自2020年起，純電動車(BEV)登記數突破1萬輛並開始顯著攀升，截至2024年底，登記數已近十萬台(96,367輛)，普及率1.1%(整體小客貨登記數約840萬輛)，隨著電動車牌照稅開徵與貨物稅減免確定延至2030年，預料將會有更多民眾投入電動車車主行列。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 16 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 7 小時前
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了
生活中心／曾郁雅報導日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。民視 ・ 1 天前