北高雄要設市府服務中心？許智傑：我當市長我來做

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨高雄立委許智傑今(11/2)於高雄岡山出席活動時表示，未來若擔任高雄市長，設立「市政府北高雄服務中心」，提供單一窗口，優化北高雄市民在行政服務的服務品質。

民進黨立委許智傑，許智傑辦公室提供

2026民進黨高雄市長初選激烈，包括綠營高雄立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等人皆表態參選，預計明年1月前進行民調。而林岱樺於昨日在高雄岡山舉辦造勢活動，並號稱湧入3萬名支持者，引發關注；許智傑也在今日選在岡山舉辦市民見面會，包括新系立委邱志偉及多位議員也都出席響應，現場也湧入千人到場。

廣告 廣告

許智傑表示，北高雄岡山、路竹、橋頭、楠梓及台南等科技園區和工業區的連結，形成高雄的高科技S廊帶，再加上捷運紅線延伸路竹、百貨公司的建置，未來這兩處，將會成為高雄的科技副都心。

許智傑指出，考量科技廠的進駐以及及周遭生活圈的需求，會為在地帶來許多的就業機會，而現階段行政資源多集中在南高雄，為平衡區域發展，便利北高雄民眾洽公所需，他與岡山在地立委邱志偉多次討論後，希望可設立「市政府北高雄服務中心」，提供單一窗口，優化北高雄市民在行政服務的服務品質，不用再舟車勞論，他也允諾，未來若有機會擔任市長，將會竭盡心力來完成。

更多FTNN新聞網報導

民調報28歲灌票？林岱樺說沒違規 理由曝光

3萬人爆場力挺？林岱樺：高雄市長初選最大場

接到民調電話自稱28歲？許智傑喊話林岱樺：應據實以報

