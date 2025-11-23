北高雄願景記者會 賴瑞隆:打造扣件晶片製造首都
南部中心／呂彥頡、蘇晟維 高雄報導
要爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，繼之前發表了多場的願景記者會之後，23日來到路竹舉辦北高雄的願景記者會，賴瑞隆說未來要讓北高雄成為台灣扣件與晶片的製造首都，還要提升北高雄交通與生活機能，串聯幾台南與高雄的科技走廊。
民進黨立委賴瑞隆23日發表北高雄願景。（圖／民視新聞）
找來在地產業大老一起助陣，要挑戰民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，週日選擇在北高雄，發表他的北高雄願景記者會，要讓北高雄13區，從湖內、茄萣到楠梓、左營，成為科技永續移居的新都心，民進黨立委賴瑞隆說，「北高雄定位成是我們的，扣件跟晶片的製造首都，未來我們將打造，科技永續移居的一個新都心，讓北高雄更快速發展。」
民進黨立委賴瑞隆23日發表北高雄願景。（圖／翻攝畫面）
以產業升級、交通共榮、生活移居與環境永續作為四大發展主軸，過去北高雄一直都是台灣重要的扣件產業的重要生產核心，近年來台積電進駐加持，讓北高雄加速發展，賴瑞隆喊話，讓北高雄成為台灣扣件與晶片的製造首都，也要讓岡山成為高雄的副都心，主張結合新岡山車站設立新的行政中心，提升市府服務效能，賴瑞隆認為，「未來的岡山，它將會形成是一個副都心，跟生活的核心，我們讓岡山的交通和產業優勢，能夠充分的發揮，同時間我們也會打造新的行政中心，新的岡山車站多核心的服務中心，讓北高雄有一個更便利的，一個新的行政中心。」
民進黨立委賴瑞隆23日發表北高雄願景。（圖／民視新聞）
要藉由北高雄的產業升級，結合交通建設與生活機能，串聯起台南與高雄的科技走廊，而賴瑞隆也說將持續發表政見，展現爭取提名的強烈決心。
原文出處：爭取提名！發表北高雄願景 賴瑞隆：打造扣件晶片製造首都
