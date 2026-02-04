北高400公里單車行響應世界癌症日 陳其邁迎希望車隊倡議健康台灣

為響應2月4日世界癌症日，癌症希望基金會發起「北高400公里自行車行動」，號召百名騎士以實際行動傳遞防癌與健康促進理念。歷經近三天長征，車隊4日上午順利抵達終點高雄市政府，高雄市長陳其邁親自迎接並致意，肯定騎士們以堅毅意志完成挑戰，成功喚起社會大眾對癌症篩檢、防治及自我健康管理的重視。

↑圖說：癌症希望基金會以「健康台灣，讓希望滾動全台」，北高雙城騎乘自行車挑戰響應世界癌症日，歷經將近3天的破風長征，上午返抵終點高雄市政府，陳其邁市長親自迎接。（圖片來源：高雄市政府提供）

陳其邁表示，癌症防治關鍵在於健康促進與「早期發現、早期治療」，感謝癌症希望基金會透過具象而有力量的行動，鼓勵民眾勇於面對健康議題、主動接受篩檢。他指出，目前中央已擴大公費癌症篩檢項目，涵蓋大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌及胃癌等，呼籲符合資格的市民踴躍參與，以降低癌症發生率與死亡率。

為提升篩檢便利性與參與率，陳其邁指出，高雄市政府整合戶籍資料建置「高雄市健檢預約平台」，讓市民更容易安排檢查，也將進一步結合多元資料庫，找出高風險與潛在對象。他以肺癌為例，去年高雄市低劑量電腦斷層肺癌篩檢人次超過4.3萬，居全國之冠，顯示政策逐步發揮成效，期盼持續透過篩檢落實公共衛生目標，守護市民健康。

↑圖說：總統賴清德錄製影片向騎士致敬，共倡健康台灣。（圖片來源：高雄市政府提供）

陳其邁也特別強調「健康平權」的重要性。他指出，偏遠地區因交通不便，往往影響民眾接受篩檢與就醫的意願，因此市府推動「公車式小黃」協助偏鄉居民往返醫療院所，同時攜手醫學中心，將高層級醫療與健康服務導入基層衛生所，讓偏鄉與都會區市民享有同等的健康照顧。

迎接活動現場氣氛溫馨，陳其邁也分享自己曾是「倉庫自行車學校」創校校長，卻自嘲僅止於短程騎乘，對於希望車隊完成北高400公里壯舉深感敬佩，形容騎士們是「守護健康的城市英雄」，以雙腳踏出希望，讓健康理念在全台滾動。

↑圖說：陳其邁強調「健康促進」的健康醫學、「早期發現、早期治療」的重要性，感謝希望希望車隊騎士以實際行動，呼籲鼓勵國人積極接受癌症篩檢、守護自身健康。（圖片來源：高雄市政府提供）

今年癌症希望基金會以「健康台灣，讓希望滾動全台」為主軸，2月2日自台北出發，完成北高雙城自行車挑戰，向社會傳遞正向健康訊息。除陳其邁親自到場表達支持外，總統賴清德也特別錄製影片向騎士致敬，並溫暖向癌友喊話「你們並不孤單」，強調政府將持續與民間攜手，讓健康成為推動社會前進的重要力量。

