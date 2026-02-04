北高400公里長征響應世界癌症日 陳其邁親迎車隊倡健康台灣

北高400公里騎行長征抵高雄，市長陳其邁親迎車隊，呼籲民眾重視癌症篩檢與健康平權。（高雄市政府衛生局提供／林雅惠高雄傳真）

世界癌症日當天，癌症希望基金會發起北高400公里騎行長征，上午抵達高雄市政府，市長陳其邁親迎車隊，肯定騎士行動喚起民眾關注癌症篩檢與自我健康，並強調健康平權及「早期發現、早期治療」的重要性。

今（4）日是世界癌症日，癌症希望基金會發起「北高騎行400公里」行動，百人車隊歷經近三天長征，上午圓滿抵達高雄市政府，市長陳其邁親自迎接車隊，肯定騎士以長途騎行方式推廣健康意識，呼籲民眾重視癌症篩檢與自我健康。

他強調，「健康促進」與篩檢「早期發現、早期治療」的重要性，期盼促進守護國人健康，達成「健康平權」、「健康台灣」。

陳其邁表示，目前公費癌症篩檢已涵蓋大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌及胃癌等，鼓勵符合資格民眾積極參加，他以肺癌為例，去年高雄低劑量電腦斷層篩檢約4.3萬人，居全國第一，期盼落實早期發現、早期治療，降低癌症死亡率。

市府也建置「高雄市健檢預約平台」提升篩檢便利性，並結合偏鄉「公車式小黃」及醫學中心與基層衛生所合作，擴大篩檢涵蓋範圍，落實健康平權。

陳其邁現場幽默分享自己雖是「倉庫自行車學校」創校校長，但騎乘經驗僅限短程往返超商，未曾長征200公里，對北高長征的騎士表達敬佩，稱他們是守護健康的城市英雄，行動喚起全民健康意識。

癌症希望基金會今年以「健康台灣，讓希望滾動全台」為主題，北高雙城自行車挑戰活動自2月2日從台北出發，歷經近三天長征，上午抵達高雄市政府終點，正面傳遞健康促進理念。

總統賴清德也錄製影片致敬騎士，向癌友喊話「你們並不孤單」，並強調政府將與民間攜手，讓健康成為社會前進的重要力量。

