北高8校弦樂團交鋒 今聚高雄「舞弓弄弦」

明華國中管弦樂團今與北市7所國高中弦樂團，在高雄立市文化中心展開弦樂高峰會。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕為讓學校弦樂團切磋與交流，高雄市立明華國中弦樂團今(27)日在高雄市文化中心至德堂舉辦「2026舞弓弄弦」，與台北市共8所國、高中弦樂團共同展開1場弦樂高峰會。

這場第8屆弦樂高峰會集結擁有深厚音樂底蘊的校園弦樂菁英團隊，包括地主隊高雄市立明華國中，以及台北市立明湖國中、南門國中、金華國中、大安國中、中正國中、天母國中與私立東山中學弦樂團，參與演出的8校皆為全國學生音樂比賽中的常勝軍，長年穩定榮獲「優等」及「特優」佳績。

明華國中校長鄭志昇表示，這些弦樂團學生們的演奏技巧純熟、舞台經驗豐富，於合奏中展現層次分明的音樂表現與細膩動人的情感詮釋，讓現場聽眾沉浸其中、如痴如醉。透過這場跨縣市的音樂交流盛會，不僅能彼此深度互動與技藝切磋，更在觀摩與合作中拓展視野。

明華國中國一學生小提琴手何翊瑄說，這次多校演奏會，可以讓自己學到更多音樂技巧，還有團練上的經驗，覺得非常開心；曾經有段時間想放棄學琴，覺得練琴很累很麻煩，但加入樂團覺得很有意義，尤其能跟很多學校一起辦一場音樂會，絕對是學習音樂上最開心的事情。

明華國中弦樂團成立於2011年，是許多音樂比賽的常勝軍。(記者許麗娟攝)

弦樂高峰會讓北高學校的弦樂團透過演出互動交流。(記者許麗娟攝)

