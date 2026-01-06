北魏鮮卑統治者崇信佛教是為了鞏固統治、漢化政策與文化融合
https://youtu.be/XjZ7Gddzggg
北魏鮮卑統治者崇信佛教是為了鞏固統治、漢化政策與文化融合的需要，他們推崇《法華經》、《維摩詰經》等經典和佛傳故事，並將其融入造像藝術，是為了以佛法教化人民、彰顯皇權、融合胡漢文化，將佛教的慈悲智慧與帝國的政治需求相結合，使之成為統治工具，也藉由造像藝術展現國家盛世與宗教信仰，如雲岡石窟、龍門石窟就是代表。
北魏崇佛的背景與原因：
政治統治需求：鮮卑人建立的北魏政權需要一套超越部族、能統治漢人的思想體系，佛教教義中的慈悲、平等、因果報應等，有助於教化百姓、維持社會秩序，與儒家思想互補。
孝文帝改革與漢化：馮太后和孝文帝推行漢化政策，學習漢族文化，佛教正好是當時中原大乘佛教盛行的思想，藉由崇佛，加速融入漢文化，穩定統治基礎。
文化融合與認同：鮮卑人與漢人文化融合的過程中，佛教提供了一個共同的信仰與精神紐帶，透過佛教藝術，胡漢文化交流融合，創造出獨特的「胡風漢韻」藝術風格。
帝室與貴族推動：北魏皇帝（如文成帝、孝文帝）和貴族（如馮太后）大力支持佛教，興建寺廟、雕造佛像，形成全民參與的宗教熱潮。
《法華經》、《維摩詰經》與佛傳故事的流行：
《法華經》：宣揚「一佛出世，廣說諸法」的普度眾生思想，闡述佛陀的無邊智慧與慈悲，契合帝國教化萬民的目標。
《維摩詰經》：講述居士維摩詰的「不二法門」，展現菩薩行者在世俗中實踐佛法的智慧與方便，也與當時貴族與士人階層的文化品味相符。
佛傳故事：釋迦牟尼佛的生平、成道、說法等故事，提供了普世性的英雄模範，易於傳播，是佛教藝術中常見的題材。
造像題材的選用與意義：
以佛法教化：造像不僅是宗教儀式，更是「寓教於像」、「以相表法」的工具，將佛陀的教義、菩薩的慈悲、佛法的層次（如六度、百八法門）透過圖像呈現。
展現皇權與功德：皇帝、皇后、貴族以開鑿石窟、供養佛像為「功德」，迴向國祚長久，這與帝國的政治宣傳相結合。
藝術與風格演變：從早期的雄壯健美（如雲岡初、中期）到中後期的清秀飄逸（如龍門），再到晚期的精緻繁複，體現了胡漢藝術風格的交融與演進，成為中國佛教藝術的精華。
北魏（386年－534年）由鮮卑拓跋氏建立，其之所以流行《法華經》、《維摩詰經》與佛傳故事並將其選作造像題材，主要源於政權統治需求、民族文化融合以及佛教信仰的通俗化：
政治統治與身分合法化
「君權神授」與「皇帝即如來」：北魏初期僧官法果提出「沙門宜禮王者」，主張「皇帝即是當今如來」。這種觀念使鮮卑君主成為佛在人間的化身，造像（如雲岡五窟）成為強化皇權統治合法性的工具。
《法華經》的權威性：經中的「二佛並坐」（多寶佛與釋迦牟尼佛）象徵著政權承襲的合法性，常被北魏皇室用來寓意兩位統治者（如太后與幼主）共同執政的權威。
漢化政策與士大夫文化
《維摩詰經》與名士精神：隨着孝文帝推行遷都洛陽及全面漢化政策，北魏貴族與漢人士大夫合流。維摩詰作為「在家居士」的典範，其辯才與超然特質極符合當時崇尚玄學與文學的社會風氣，成為士大夫階層最喜愛的造像題材。
審美漢化：北魏中晚期的造像風格由雄健轉向「褒衣博帶」（漢式寬大官服），反映了鮮卑民族在服飾與審美上對漢文化的深度接納。
教化平民與傳教需求
佛傳故事的通俗性：鮮卑族原為游牧民族，文化程度與漢地百姓有別。內容生動、畫面感強的佛傳故事（如太子踰城出家、涅槃等）比深奧義理更容易傳播，起到教化民眾、穩定社會基層的作用。
救苦救難的慈悲信仰：《法華經‧普門品》中的觀音信仰提供世俗苦難的心理寄託，符合當時連年戰爭下平民對安定生活的期盼，故其造像在民間「邑義」（宗教團體）中廣為流行。
僧侶團體的推動
涼州與長安學僧的匯聚：北魏征服北涼後，將大量涼州與長安的高僧遷往平城（今大同）。這些僧侶精通《法華》與禪法，直接主導了雲岡與龍門石窟的造像設計與題材選擇。
法華經、維摩詰經、彌勒上、下生經、佛傳、佛本生故事東傳.北魏鮮卑族立國，喜歡援用以上經典製造佛像.這組經典與故事在東漢至魏晉時期陸續傳入，對中土思想產生深遠影響，尤其在北魏與魏晉南北朝時期，受政治、社會及民族因素影響而大為流行。
一、 東傳時間與中土影響
經典東傳時間：
《法華經》：最早由竺法護於西晉（286年）譯出《正法華經》，後由鳩摩羅什於後秦（406年）重譯為《妙法蓮華經》，流傳最廣。
《維摩詰經》：三國時期支謙（222-229年）已有譯本，鳩摩羅什的譯本則對後世影響最大。
《彌勒上、下生經》：西晉竺法護譯出《彌勒成佛經》，5世紀初鳩摩羅什與沮渠京聲分別譯出《下生經》與《上生經》。
佛傳與本生故事：隨早期阿含經與大乘經傳入，如《太子瑞應本起經》（三國支謙譯）記載佛傳故事。
對中土思想信仰的影響：
思想融合：《維摩詰經》的「不二法門」與「心淨則佛土淨」思想，與中土魏晉玄學相契合，深受士大夫喜愛。
信仰轉向：《法華經》確立了「一佛乘」與觀音救苦信仰，使佛教從出世修行為主轉向普渡眾生。彌勒信仰則區分為求生兜率天的「上生」與期待人間樂土的「下生」，成為社會動盪時民眾的精神寄託。
二、 北魏鮮卑族為何喜歡援用這些經典造像？
北魏鮮卑族立國後，透過雲岡、龍門等石窟大規模造像，具備以下政治與宗教意涵：
君權神授（皇帝即如來）： 北魏僧官法果提出「太祖明叡好道，即是當今如來」，透過造大佛像（如雲岡曇曜五窟）將皇帝與佛合一，合理化鮮卑族統治中原的正統性。
彌勒下生與龍華三會： 鮮卑族作為外來民族，常自比為彌勒降生，標榜能將混亂世間轉化為淨土樂土。
法華三世佛： 常用《法華經》中的「三世佛」或「釋迦、多寶佛並坐」圖像，象徵道統的傳承與皇權的延續。
三、 魏晉南北朝流行的原因
社會動盪與求生心理：戰爭頻繁（八王之亂、五胡亂華），現實生活痛苦，民眾寄託於彌勒下生的平安及《法華經》觀音的救贖。
契合玄學風氣：當時知識分子崇尚清談，《維摩詰經》中維摩居士「在家修行、辯才無礙」的形象，成為名士們追求的理想人格。
統治者的政治需求：統治者如北魏諸帝、梁武帝等，皆透過提倡這些具有「救世」或「治國」含義的經典來凝聚向心力，並以此對抗傳統儒家體系，建立新的統治權威。
《法華經》、《維摩詰經》、《彌勒經》、《佛傳》、佛本生故事等經典與故事約在漢末至魏晉南北朝（約2-6世紀）大量東傳，對中土影響深遠，特別是「佛性」、「方便」、「因果」、「菩薩道」等概念，塑造了眾生皆可成佛的信仰，而北魏鮮卑族喜愛這些經典造像，反映了其政治宣傳、文化融合需求，以彌勒、觀音、佛陀形象來樹立權威，並將《法華經》的「一佛二乘」、《維摩經》的在家居士思想融入，是當時「佛老融合」與「大乘入世」精神的體現，契合了亂世中對安定與希望的追求。
一、東傳時間與影響：
東傳： 這些經典與故事主要在東漢末期（約2-3世紀）開始翻譯流傳，至魏晉南北朝（3-6世紀）因西域高僧（如鳩摩羅什、佛陀耶舍）來華翻譯，與本土玄學思潮結合，達到高峰。
中土影響：
法華經： 提出「一佛二乘」、「眾生皆有佛性」，使佛教更普世化，《普門品》（觀音信仰）救苦救難，普及民間。
維摩詰經： 宣揚在家居士亦可證悟，影響士人「魏晉風度」，展現了佛法與世俗生活的結合（如「淨名居士」）。
彌勒經（《彌勒上生/下生經》）： 寄託來世願景，彌勒信仰在魏晉大盛，特別是彌勒下生經，為亂世民眾提供希望。
佛傳/本生： 敘述佛陀一生與前世因緣，強調因果報應與修行功德，使佛教故事化、形象化，易於理解與傳播。
二、北魏鮮卑族喜愛以上經典造像之意涵：
政治與文化融合： 北魏統治者（鮮卑族）需要用佛教來團結各民族，《法華經》的「佛法一體」（一佛二乘）與《維摩詰經》的「在家菩薩」，適合與漢人貴族及傳統文化融合。
權力合法性： 藉由佛陀、彌勒、觀音造像，建立統治者與神聖的聯繫，彰顯其護法、聖明的形象（例如北魏皇帝常自比彌勒）。
形象選擇：
佛陀/彌勒： 代表至高無上、普度眾生的力量，尤其彌勒下生（未來佛）寄託對美好未來的期望。
觀音： 體現慈悲救苦，滿足大眾祈願（施無畏印），在北朝造像中常見。
本生故事/佛傳： 宣揚因果、犧牲精神，教化臣民。
三、魏晉南北朝流行以上經典原因：
玄學思潮： 當時名士流行清談，《維摩詰經》中「空」「不二法門」的義理與玄學思想契合。
佛教中國化： 大乘佛教強調菩薩道與入世精神，《法華經》的普世性與《維摩詰經》的在家修行，更貼近中國社會實際，而非出家為僧。
亂世救贖： 戰亂頻仍，人民需要精神寄託，《彌勒經》的彌勒淨土與觀音的解脫願力，提供了來世希望與現世安穩的慰藉
這幾部經典在魏晉南北朝時期的流布，標誌著佛教從「外來宗教」轉向「本土融合」的關鍵階段。
一、 經典東傳時間與對中土的影響
經典名稱
東傳/漢譯主要時期
對中土思想與信仰的影響
《法華經》
西晉竺法護（286年）、姚秦鳩摩羅什（406年）重譯最盛
確立「一佛乘」思想，強調人人皆可成佛；其「普門品」觀音信仰深入民間，成為慈悲救苦的代名詞。
《維摩詰經》
三國吳支謙（3世紀）、姚秦鳩摩羅什（406年）
經中「居士佛教」與「不二法門」深受文人喜愛，將佛教與玄學融合，影響了中土文人的隱逸精神與美學。
彌勒上、
下生經
西晉竺法護、姚秦鳩摩羅什、劉宋沮渠京聲等（4-5世紀）
形成「上生兜率天」與「下生人間」的救贖信仰。對未來佛的期盼，在動亂年代成為民衆與政權的心理寄託。
佛傳與佛本生故事
漢末至西晉（如《修行本起經》、《太子瑞應本起經》）
提供具體的道德楷模（如布施、忍辱），其生動的敘事促進了佛教在民間的普及化，並為中國藝術提供大量素材。
二、 北魏鮮卑族立國與造像意涵
北魏鮮卑族統治者與民衆特別喜愛引用上述經典造像（如雲岡、龍門石窟），主要基於以下政治與宗教意涵：
皇權神授（皇帝即如來）：北魏僧官法果提出「太祖明睿好道，即是當今如來」，利用《法華經》與《彌勒經》中的佛陀觀，將皇帝等同於現世佛或未來佛，以合法化外族統治。
法華與彌勒信仰的政治結合：
二佛並坐：雲岡石窟中常見釋迦與多寶佛並坐（源自《法華經》），象徵法統傳承與南北朝對峙下的和平願景。
彌勒造像：鮮卑族自視為開拓者，彌勒作為「未來佛」下生人間建立樂土的描述，符合其創立新朝代、救濟蒼生的英雄意象。
功德與家族護佑：造像記中常提到為七世父母或現存親友祈福，反映出大乘佛教與中國傳統「孝道」思想的結合。
三、 魏晉南北朝流行以上經典的原因
動盪時代的救贖：魏晉時期戰亂頻繁（如八王之亂、五胡亂華），社會極度不安，彌勒與觀音信仰提供了一種「即時救難」或「死後生天」的希望。
與玄學、清談呼應：《維摩詰經》中空靈、辯才無礙的特色，與當時名士喜好的「玄學清談」氣氛契合，使佛教成功滲透進士大夫階層。
統治階層的提倡：南北朝君主（如北魏文成帝、梁武帝）多好佛事，將造像與講經視為穩固國基與妝點太平的手段。
思想的包容與圓通：《法華經》的「一佛乘」展現出極大的包容性，能整合當時分歧的教派觀念，適合多元文化交融的南北朝環境。
其他人也在看
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 4
2026房市展望｜全台房價跌定了！2區跌幅逾1成 最慘恐淪「超跌區」專家：2027盤整止跌回溫
房市受到限貸令及國際政治情勢等內外夾攻之下，買氣急凍，2025年全台交易量持續萎縮，面臨26萬棟保衛戰。房仲公會全聯會榮譽理事長李同榮以長線趨勢線分析，認為這波跌勢並不會太久，也不會太深，2026年房市呈現「價跌量漲」態勢，預計平均有10%左右的跌幅，台北市跌幅不會超過5~6%，台南、高雄部分區域則恐出現10%以上的跌幅， 2027年進入盤整後，可望止跌回溫，不過區域表現「強弱分明」，商圈成熟區房價抗跌，跌幅不會太深，但超漲供給量大區域，則會出現超跌現象。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 50
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 2
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 11 小時前 ・ 67
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 6
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 1 天前 ・ 15
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 331
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 145
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 129
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 450
柯文哲護黃國昌開嗆民進黨 陳揮文怒批：你在幹甚麼啦
前民眾黨主席柯文哲4日將炮火對準民進黨，他稱，不曉得民進黨政府是誰在操盤，自己被關了一年可一笑置之，但「如果你們再搞黃國昌我一定焦土政策」。對此，媒體人陳揮文今（5）日批，柯的說法矛盾沒邏輯，難道黃的狗仔案不用調查？「你在幹甚麼啦」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 208
1貴族蔬菜罕見變平民價！菜販喊：現在吃真的賺到
生活中心／杜子心報導近期被稱為「貴族蔬菜」的青花菜，價格出現罕見下探，不少市場攤位一斤僅約50元，一顆不到30元，南部產地甚至傳出「50元買4顆」的低價，讓消費者直呼不可思議。外界一度將價格下跌歸因於補助政策或進口影響，農業部澄清，目前進口成本仍高於國產，價格波動主因是氣候條件導致產期集中。對此，資深菜販廖炯程也出面說明，強調這波跌價其實是多重因素疊加的結果。民視健康長照網 ・ 8 小時前 ・ 11
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 149
鐵飯碗生鏽？他嘆公務員淪為「底層接班人」 眾人打臉：這才是真正優勢
現今社會經濟壓力沉重，不少人感嘆薪水追不上物價。隨著元旦起基本工資調漲，最低月薪提高至2萬9,500元，也引發不同職業族群的討論。一名網友指出，基本薪資逐年上調之下，公務人員原本的「薪資優勢」正逐漸被吃掉，過去普考四等公務員起薪3萬多元，明顯高於一般勞工，如今卻僅比基本薪資高出幾千元，讓他感嘆公務員已成了「窮得很穩定」，也難怪國考報名人數年年下滑三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 20
參選4次燒光1.2億 葉啟田坦言「還想選立委」曝下半生最大願望
77歲「寶島歌王」葉啟田過去曾以無黨籍身分參選4次，今（1╱6）他與黃西田、苗可麗、侯怡君出席「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會售票記者會時自爆為選戰燒光1億2000萬老本，被問是否還有從政夢，他以「女人生小孩」妙喻，坦言：「我也會想，但是各方面的不允許，無黨籍都要靠自己，不只錢的問題、助選員的問題、票源的問題。」太報 ・ 4 小時前 ・ 2
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
搭上記憶體缺貨、SpaceX訂單利多！面板四虎高掛紅燈 半導體旺宏、台勝科同列19檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（6）日開盤下跌171.39點至29,933.65點，隨後翻紅陷震盪，目前上午10時50分暫報30,341.78點，維持在上漲236....FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 1
憂柯文哲、黃國昌先後被關 他：恐變綠白合
[NOWnews今日新聞]民眾黨立院黨團總召黃國昌已確定請辭，將在2月卸任立委。另一方面，民眾黨前主席柯文哲涉貪，可能被判刑10年以上。國民黨副主席蕭旭岑說，黃國昌卸任後，可能因狗仔偷拍案被關，若柯文...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 110