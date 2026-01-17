北一區弱勢家庭兒少圍爐 溫馨

「北一區弱勢家庭兒少圍爐活動」，宜蘭縣代理縣長林茂盛親自出席，台灣同濟兒童基金會、國際同濟會台灣總會第五十二屆北一區共同溫馨圍爐賀新年， 守護弱勢好童年。（圖：宜蘭縣政府提供）

▲「北一區弱勢家庭兒少圍爐活動」，宜蘭縣代理縣長林茂盛親自出席，台灣同濟兒童基金會、國際同濟會台灣總會第五十二屆北一區共同溫馨圍爐賀新年， 守護弱勢好童年。（圖：宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府與財團法人台灣同濟兒童基金會、國際同濟會台灣總會第五十二屆北一區及宜蘭縣惠好慈惠宮行善會於今（十七） 日上午十一時在羅東金門餐廳舉行「北一區弱勢家庭兒少圍爐活動」，宜蘭縣代理縣長林茂盛親自出席。邀請縣內廿四所學校、一八0位學生共享溫暖年味，頒發幸福壓歲錢，規劃一系列兼具教育性與趣味性的活動，讓孩子們盡情同歡。

廣告 廣告

圍爐活動，不僅是物資的援助，更像是一道溫暖的光，照亮每個弱勢家庭，各界伸出溫柔又堅毅的雙手，輕輕地的扶持、陪伴他們走過難關，讓愛集結成力量，為需要的家庭帶來希望。更希望藉由此次公私協力的活動，吸引更多人關注弱勢學生的需求，並加入善行善舉的行列，以此擴大在地能量，共同為宜蘭打造更具溫度的社會及教育環境。

代理縣長林茂盛表示，感謝主辦單位及承辦單位的支持，在歲末仍不遺餘力，用行動陪伴孩子迎向新年。縣府長期對於弱勢群體與多元族群的需求格外重視，我們希望每一個孩子，無論身在何處，都能享有平等且優質的教育資源，縣府也會持續提供更完善的學習環境與教學品質，讓孩子們都能在安全又友善的環境下快樂成長。

圍爐活動辦理至今已十餘年，希望這群弱勢家庭的孩子，能在寒冬中感受到關懷與溫暖，有飽足的一餐與平安喜樂的年節氣氛。未來無論在教育支持、生活援助或社區服務上，皆持續為弱勢家庭帶來實質的力量，發揮貢獻社會、成就自我的「同濟精神」。