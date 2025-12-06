一北一南！町田啓太：佐藤健應該不知道他來 台語「水啦」「好野人」學好學滿
日本男演員町田啓太今（12/6）三度來台，為了12月7日出道15周年台北見面會做準備。他一抵達就馬不停蹄接受台灣媒體訪問，還當場現學台語「好喝」、「好野人」、「水啦」，展現十足親民的一面。
町田啓太受訪時開心表示，這是他第三次來台灣，每次抵達都能感受到大家的熱烈歡迎，看到現場有小朋友和眾多記者，讓他感到非常開心，「還有粉絲對我說『歡迎回來』，讓我每次回來心情都很好，很期待明天的見面會」。
被問到這次見面會有沒有特別學的中文？愛吃美食的他說，因為想邊吃東西邊說好吃，所以學了「好呷」，當場也學了「好喝」、「好野人」與「水啦」，認真學習的模樣，讓全場忍不住笑成一片。
談到每次來台有沒有想做的行程，町田啓太表示，自己有很多想去的地方和想吃的料理，直言「很喜歡吃火鍋」。不過目前每次都只待在台北，希望下次有機會去台中等有許多美景的地方走走。現場記者也立刻推薦陽明山溫泉，還喊話「請順便直播」，他則笑著回應：「有去的話會放在心上。」
他今天現身機場時，手上就拿著巨大的吉他盒，當媒體詢問「明天會表演吉他嗎？」時，他幽默回應：「不表演的話不是很奇怪嗎？抱著睡覺嗎？」接著解釋，去年有粉絲希望看到他彈吉他，但當時準備的是舞蹈表演，所以今年為了回應粉絲心意，特別規畫了彈吉他的環節。
談到吉他，他透露目前擁有兩把，一把是電吉他，一把是木吉他，而木吉他正是好友佐藤健送的生日禮物，不過這次並未帶來。被問到佐藤健也來台參加「AAA（Asia Artist Awards亞洲明星盛典）」，兩人是否有聊到此事時，町田啓太表示，兩人沒有特別聯繫，但他有聽說佐藤健會來，還笑說：「或許佐藤健不知道他會來」。
這次見面會也推出台灣專屬「UMA Plush keychain」吊飾娃娃，在粉絲間掀起討論。原來這個娃娃，是他去年拍攝大河劇空檔時，在平板上畫出的一匹小馬。之後在構思台灣限定周邊時，台灣工作人員表示，小馬在粉絲間反應熱烈，推薦做成娃娃，不過「過程很辛苦，從設計到進工廠執行的時間非常短，中間也有出現看不出什麼東西的範例品」。
至於周邊選用綠色系的原因，是因為他的吉他「Mintちゃん」就是薄荷綠，「為了紀念這次的演出，才選擇綠色來表現」，但娃娃UMA的五官似乎有點難分？他笑著說：「請用心眼來看，我想你會看得出來！大家可以自由解讀哪裡是眼睛！」
由於他與竹內涼真主演的電影《10DANCE》即將在12月18日於Netflix上線，現場被問到見面會上是否會有社交舞表演時，他表示，目前大家還沒有看過作品，要等到12月18日大家看過之後，再揭露給大家看。
被要求介紹《10DANCE》的看點時，町田啓太分享，片中主要四位演員：竹內涼真、町田啓太、土居志央梨與石井杏奈，都沒有學過社交舞，卻必須在很短時間內記住舞步，相當辛苦，「基本上是每天都在練習社交舞」；電影在攝影美學方面也很用心，「拍攝時所有人都非常認真，拍起來是非常美」。
當被問及彈吉他和社交舞哪個比較難時，他坦言各有難度，但社交舞確實更具挑戰，「因為一個人沒辦法練習，需要有對象才可以，還要在比較寬敞的地方練習才行，加上時間很緊湊，所以相較之下社交舞是比較困難」。
媒體好奇他是否曾特別約竹內涼真一起練習，他回應：「沒有特別約好。拍攝前都需要有點基礎才能一起跳，需要先各自練習，再找來專業的舞蹈老師，相約一起練習」。他接著說：「幾乎整部片都在跳舞，拍完之後也在練習，幾乎沒有多餘的時間可以私下約跳。」
被問到是否有機會推出第二季時，町田啓太露出神祕笑容，說：「會怎麼樣呢？」現場媒體笑說，如果沒有《10DANCE》第二季，可能會有人開卡車抗議，他也笑回：「那我也要一起去開卡車，不過為了不違反規則，我要先考到駕照才行。」
最後，在被問到眼看2025年即將結束，是否有尚未完成的目標時，町田啓太表示：「基本上今年的目標幾乎都完成了，從去年就在想今年15周年要做什麼來回報粉絲，現在未完成的應該就是明天的見面會了吧！希望明天可以向粉絲好好表達感謝之情。」
