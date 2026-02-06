北一女中三連霸路上恐怖7連勝 今天創最低失分最多抄截最高命中率最少失誤的5大紀錄

北一女小綠綠靠防守抄截轟垮對手，創造恐怖七連勝。 (潘安彥攝影)

北一女王若妍上場16分鐘攻下15分，命中率是恐怖的70%。 (潘安彥攝影)

北一女王若妍上場16分鐘攻下15分，命中率是恐怖的70%。 (潘安彥攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】挑戰校史上第一個HBL總冠軍三連霸的北一女，今天在新莊體育館打出本學年最恐怖的7連勝紀錄，以108比43輕取永平高中，北一女中小率率第一節狂取44分，等於是一節就攻下一場比賽分數，比對手打滿40分鐘全場的分數還多。

今天北一女創下本季(114學年度HBL)五項比賽紀錄，包括失分最低的一場(原紀錄為91比48勝普門)、抄截次數最多的一場29次(原紀錄為昨天對戰金甌的27次抄截)、團隊投籃命中率最高的一場50%(88投44中)、犯規最少(11次)、助攻最多(38次)，基本上都符合北一女總教練駱燕萍賽前的要求。

廣告 廣告

北一女在八強賽未來對手依序是苗商、淡商、永仁、南山、陽明，其中南山、淡水都曾在預賽以兩位數差距輸給北一女，今天北一女的團隊助攻高達38次，失誤僅17次，助攻多於失誤21球，而永平高中全隊失誤多達41次，昨天輸給陽明高中54分，今天又大敗給北一女65分，顯然這支來自外卡晉級的女籃隊目標是以戰養戰，要在未來5場比賽力求開胡。

北一女中地板球奮勇撲搶功力全國第一，比男生還猛。 (潘安彥攝影)

北一女中地板球奮勇撲搶功力全國第一，比男生還猛。 (潘安彥攝影)