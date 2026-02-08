北一女中喜獲HBL二連霸冠軍戒指 18歲的她已經連獲7年全國籃球賽冠軍了

北一女中高三中鋒王若妍今天獲頒HBL第二枚冠軍戒指，和爸爸媽媽一起分享榮耀，她自國小國中到現在已經連續7年獲得全國冠軍，目前生涯第8冠也近在眼前。 (魏冠中攝影)

北一女中三連霸之路愈來愈近了，今天輕取淡水商工，獲得本季9連勝。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】中華民國高中體總今天在新莊體育館頒發去年三月榮獲HBL女甲總冠軍的北一女隊冠軍戒指，隨後北一女以95比66的懸殊比數大勝昔日冠軍大贏家淡水商工，目前北一女在HBL已經摘獲本季9連勝，其中高三中鋒王若妍從10歲起已經連獲國小國中到高中的全國冠軍杯7次之多，是目前國內HBL高中籃球聯賽史上最強女生獲獎紀錄締造者。

王若妍身高175公分，雖然不是體型頂尖的上選之材，但她自小在熱愛籃球運動的父親薰陶之下，加入國內有名的臺北是南港國小籃球隊，自小五開始就摘獲全國少年籃球賽冠軍，而且一直視女籃校隊主將，小五小六南港女籃接獲全國冠軍，她升上臺北市民族實驗中學後，又幫助民族連獲三屆JHBL全國國中聯賽女甲總冠軍，再升上北一女中，搭配北一女中過去兩屆學姊從高一就穿上HBL球衣，又連續奪得北一女校史首度二連霸。

今年，是王若妍的北一女中生涯最後一次參加HBL，目前已經連獲本季9連勝，今天王若妍和隊友彭郁榛、陳柔安、陳姿宸、張善筑都先發上場16分11秒，輕鬆取勝淡水商工近40分，這五人的正負值都是正30，順利幫助球隊取得9連勝以及直升到四強決賽(台北小巨蛋)入場券。

北一女中籃球隊稱霸HBL，球員家長和各班學生都非常支持籃球隊，盛況空前。 (魏冠中攝影)

