北一女今校慶流傳同學自拍防詐影片 「隔壁鄰居」鄭銘謙這樣說

法務部長鄭銘謙與北一女學生互動熱烈。（圖／法務部提供）

今天是北一女中（12月12日）122周年校慶，法務部與北一女合作，由北一女同學自編、自導、自演的防詐影片在社群媒體流傳，影片以暑假打工陷阱、網購詐騙與網路交友詐騙等貼近青年生活的主題精彩登場，透過生動活潑的演繹方式，引發網友迴響。

與北一女僅一路之隔的「鄰居家長」、法務部長鄭銘謙對北一女同學們的用心創意給予高度讚賞，強調同學自拍防詐影片體現防詐教育的核心精神：「從生活情境出發，提高警覺，才能真正有效保護自己與家人。」

鄭銘謙曾在該校致詞時表示，儘管法務部與北一女中僅有一路之隔，這卻是他首次踏入培育無數卓越女性、人才輩出的校園，親臨感受百年名校風華，倍感榮幸與喜悅。鄭銘謙強調，司法與正義並非遙不可及，而是與生活息息相關，應從日常中培養法治素養與正義意識。

