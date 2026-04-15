北一女儀隊學姊學妹制惹議！校方回應了

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▲北一女儀隊近日捲入爭議，長期存在的學姊學妹制度與部分訓練規範引發外界關注。（圖／翻攝Google地圖）

[NOWNEWS今日新聞] 北一女儀隊近日捲入爭議，長期存在的學姊學妹制度與部分訓練規範引發外界關注。有疑似校內學生爆料，指出儀隊內部存在不合理要求，例如學姊發言時，學妹需以「高跪姿」聆聽，且因練習時間過長，常無法正常用餐，引發討論。

北一女儀隊成立已逾60年，由樂隊、儀隊與旗隊組成，除活躍於國內重要活動外，也曾於2023年受邀赴美國加州參與玫瑰花車大遊行，具有一定代表性與歷史地位。

然而，近期疑似校內學生在網路發文指出，儀隊內部學姊制度嚴格，除訓練時間長、休息不足外，表現不佳時還可能遭到嚴厲斥責，甚至出現「爛草莓」、「抗壓性不足」等言語壓力。另有說法提及，曾有社員因體力不支昏倒，當下未立即通報119，而是先移至陰涼處休息，一度引起校內關切。

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儘管原始貼文已遭刪除，但事件仍持續發酵，並引起部分校友共鳴。有聲音認為，過去的制度可能讓歷屆成員皆身處其中，但仍期待儀隊能隨時代調整，改善不必要的規範與訓練方式，以提升整體環境與表現品質。

對此，校方回應表示，網路相關內容仍待查證，若有學生正式反映，將依程序進行了解與處理，並提供必要協助，目前不便針對個別貼文細節進一步評論。

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