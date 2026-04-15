北一女儀隊爆數十項怪規定：刪社群、哭不能被發現、上學路不說話⋯⋯

記者周佩怡／台北報導

北一女儀隊是國內各大盛事的表演常客，日前卻驚傳隊內規定嚴格。圖為示意圖，非當事人。（圖／記者鄭孟晃攝影）

北一女儀隊歷史悠久、夙負盛名，然而近日有學生在網路爆料，儀隊長期存在嚴格學姊制與不合理規範，包括學妹在學姊訓話時需以「高跪姿」聆聽、練習時間過長導致中午無法用餐等，引發校友與網友討論，多名曾參與儀隊的畢業生也留言分享過往經驗，指稱曾遭長時間操練與言語斥責。

爆料內容指出，儀隊內部存在明確階級文化，如學妹在聆聽學姊說話時須保持「高跪姿」、中午常因操練而錯過用餐時間。相關貼文已迅速引發校內外討論，多名自稱曾加入儀隊的校友留言表示，過去練習強度高、休息時間有限，若操演表現不佳，常遭學姊當場大聲斥責。也有人提及，操練過程曾出現社員因體力不支暈倒的情況，當時學姊未立即撥打119，而是先將人扶到樹蔭下休息。

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更有校友整理數十項不合理的規定，如刪除社群網站、家長接送要挑隱密處下車、哭泣不能被他人發現、5個人只能請一次病假、來學校路上不能說話等等，最後她因傷退出卻被以「抗壓性不足」、「爛草莓」等言語形容，現在回頭來看「覺得自己真的是被PUA到不行」。貼文者也坦言，這些加害者學姊某些程度也只是體制受迫者，如今說出口只是希望儀隊能與時俱進，改掉無意義的規矩和低效率的練習方式。

北一女儀隊長年參與國慶典禮、元旦升旗等大型活動，也多次代表學校參與國際交流，其傳統訓練方式過去被視為紀律與團隊文化的一部分，但隨著校園對學生權益與身心健康的重視提高，相關制度是否仍合適，成為討論焦點。

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