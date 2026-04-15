北一女儀隊「學姊制」惹議 高跪姿聽訓、吃嘸午餐 校方回應了
北一女樂儀旗隊遭爆長期存在不合理的學姊制度與訓練規範，包括學妹須以高跪姿聆聽學姊訓話、練習時間安排不當，導致無法正常用餐等情況，引發熱烈討論，對此校方表示，爆料內容來源與細節仍待進一步釐清。
網友近日於社群平台爆料，指北一女樂儀旗隊長期存在學姊制度及不合理規範，如不得查看隊長學姊的班、遇到學姊需主動打招呼等，其中最難熬的是考槍法時，所有人得在烈日下長時間蹲著，期間不可坐下或站起，僅輪到考試時才能起身，導致雙腳麻木甚至疼痛、視線發黑；即便出現頭暈不適，需主動反映後，才被允許到走廊休息。
此外，學妹須以高跪姿聆聽學姊說話，若動作出錯可能遭大聲斥責；每日練習結束後另有檢討時間，且因練習時間過長，導致經常無法正常用餐。
貼文曝光引發熱烈討論後，該名網友已刪文，但她後續也表示，理解部分學姊可能是在同樣的制度下成長，仍期盼樂儀旗隊能隨時代調整，檢討不合時宜的規範與訓練方式，以提升整體環境與表現。
曾加入樂儀旗隊的北一女畢業校友指出，樂儀旗隊訓練強度高、排練時間長，若表現未達標準，可能會遭學姊嚴厲指責，也有人因身體不適或受傷選擇退出社團。
北一女樂儀旗隊在國內外各項活動中表現亮眼，包含國慶典禮、元旦升旗等重要場合皆可見其身影，近年也曾赴海外參與大型遊行活動，並曾與日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」共同演出。
對此，校方今回應，對於網路上社群言論，因資訊來源的內容都有待查證，所以不會就個別的貼文內容評論或回應，也強調若學生跟校方反映相關問題，校方了解後都會予以關心跟必要的處理。
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