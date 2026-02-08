ＨＢＬ北一女力退淡商晉級 女子組4強出爐

HBL高中籃球聯賽女子組8強複賽8日在新莊體育館持續進行，由永平高中與永仁高中交手，永仁女籃陣中張嘉思（中，持球者）整場拿下16分，助隊終場以98比93成功拿下勝利。 （中央社）

本報綜合報導

高中籃球聯賽HBL衛冕軍北一女中8日靠著隊長彭郁榛繳出21分、10抄截、8助攻，終場以95比66力退淡水商工，確定攜手永仁高中、陽明高中及南山高中晉級4強。

尋求HBL女子組3連霸的北一女，8日與傳統勁旅淡水商工正面交鋒，靠著隊長彭郁榛的全能演出，從一開賽就手握大幅度領先，早早鎖定戰果，最後以29分之差拿到8強階段4連勝，加上永仁、陽明及南山也進帳4連勝，提前確定4隊攜手拿到小巨蛋門票，其中南山是暌違3年重返4強。

廣告 廣告

稍早，永仁高中與永平高中交手，永仁張嘉思在比賽第4節結束前投出關鍵三分球追平比分，終場永仁就以98比93成功拿下勝利；陽明高中以86比68擊退苗栗高商；南山高中則以74比69力挫金甌女中。

大會9日休兵一天，10日起再進行8強單循環賽最後3天賽程，已經鎖定4強的北一女中、永仁高中、南山高中及陽明高中要決定4強最終名次，決定出3月底決賽首日對戰組合。