北一女國文老師班群傳蔣萬安演講影片、稱讚寫得好 網友熱議反應兩極化

有網友指出北一女中國文老師在班級LINE群組中分享台北市長蔣萬安的演講影片，疑似偷渡自身政治立場。資料照，李政龍攝



台北市長蔣萬安日前親自前往上海參加雙城論壇，沒想到竟有一名北一女國文老師轉傳演講影片至班級LINE群組中，還公開稱讚其演講內容與文稿寫作，被網友在社群平台Threads發文爆料，質疑是否打破「政治不入校園」。貼文發布後迅速引起網友熱議，校方及北市教育局對此則尚未有所回應。

根據網友貼文表示，該名國文老師在班級的line群組中分享蔣萬安的演說影片，還提到內容運用了對比、排比、隱喻等修辭手法，成功將嚴肅的兩岸議題與不同的政治立場，提升到政府應以民為本、服務人民的層次，是一場非常精彩的演說，「聽聽市長的演講技巧，其文稿寫得真好。8分鐘，適合吃個點心時聆聽。」

不過原PO對此質疑，國文老師在班級群組中轉傳特定政治人物的演講內容，已經超出單純教學範疇，恐將個人政治偏好帶入校園，和「政治不入校園」的原則有所衝突，同時質疑若目的只是學習演講或寫作技巧，「為什麼不放苗博雅、不放蔡英文、不放賴清德，偏偏放一個蔣萬安去上海的演講，不就是他有自己的政治立場並且將其帶到任教班嗎？」

貼文發布後吸引大批網友討論，部分網友支持老師的作法，認為「要你學的是技巧，不是立場」、「現在分享一個演講就叫宣揚政治立場，是不是政治人物就沒資格演講，去聽的就要被貼上支持這個政黨的標籤 」、「北一女在台北市啊拿市長舉例不行嗎？又不是拿其他縣市的人來當作範本」。

不過也有另派網友質疑老師的作法，表示「講成這樣是能學到什麼？為什麼不放賴清德等人的，偏偏放一個蔣萬安去上海的演講，不就是有自己的政治立場，並將其帶到任教班上嗎？」「為師而偷渡政治立場，表面上裝得很中立實際上還不是在吹捧」、「感覺是有些不適，雖然是要學習技巧，但高中這個階段，是否有自主意識能知道只吸收技巧，而不被立場影響嗎？」還有部分網友建議，若要探討演講與文稿技巧，或許可搭配不同立場、不同背景的講稿進行比較，讓學生在多元觀點中思辨，而非僅呈現單一案例。

