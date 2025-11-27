北市雙和市場大火！7旬男「被燒到脫皮」 現場影片曝光

【緯來新聞網】、台北市萬華區雙和街31巷的1處市場今（27日）晚間大約7點驚傳火災意外，現場火光沖天，消防單位獲報後迅速趕往搶救，目前已協助1名約60歲男子脫困，經初步評估雖受傷但意識仍清楚。

北市雙和市場大火。（圖／翻攝FB我是萬華人）

根據現場目擊者描述，起火位置鄰近廁所區域，當時1名疑似住戶的約70歲邱姓男子被從火場中救出，全身多處嚴重灼傷，皮膚大面積脫落，場面駭人，「整個身體都脫皮了，看起來相當驚悚。」



消防人員表示，已將受傷民眾送往台大醫院急救，並持續疏散周邊居民。不過火勢仍在擴大，目前甚至波及一旁的幼兒園，警消正加派人力設法控制火勢並防止進一步延燒。事故起因尚待進一步調查釐清。

