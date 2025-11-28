北一女學霸「手滑」購入阿拉伯房產！5寶媽喊話：接下來4年要拚命賺錢

李宓分享在阿拉伯購入房產的好消息。翻攝mintangelme IG

「資生堂千金」李宓是北一女、台大畢業的高材生，2021年婚後陸續生下5名子女的她，經常在社群與粉絲分享育兒與生活日常。近日，她在IG限時動態分享自己「手滑買房」喜訊，且房產地點竟是阿拉伯，掀起熱議。

李宓今（28日）在限動放上一張阿布達比建案示意圖，寫下「不小心手滑，網購了一間阿拉伯的房子」，更補充「接下來4年要拚命賺錢了…2029 交屋」，大方分享自己砸下約新台幣3000萬元，在阿布達比購入房產的喜訊。

李宓生下5個孩子仍維持好身材。翻攝mintangelme IG

事實上，外界對於她「千金」形象相當好奇，李宓過去受訪曾表示，父親已過世多年，所謂的「資生堂千金」只是背景標籤，「一般朋友都覺得我不像千金小姐，我平常也搭公車、趕捷運」，作風樸實。

此外，婚後成為「五寶媽」的李宓依舊保持好身材，先前曬出比基尼美照時便引起粉絲狂問「怎麼瘦的」。而她近期也分享帶3個孩子到遊樂園享受親子時光的影片，全家人玩到嗨翻，吸引不少網友按讚。



