北一女師傳「蔣萬安演講」大讚技巧好！ 學生反彈：政治入校園？

北一女中的國文老師在班級群組分享，台北市長蔣萬安去年底於雙城論壇發表的8分鐘演說，要學生聽聽市長的演講技巧，更直呼「真精彩」。不過遭到學生質疑，說好的「政治不入校園呢？」但也有網友認為，「老師要你學的是技巧，不是立場」，網路上掀起兩派論戰。

「師讚蔣萬安演講」是偷渡政治立場？ 兩派網友開戰

蔣萬安去年底第二度出席上海雙城論壇活動，以「呼嘯」、「波濤」巧妙比喻共軍擾台，試圖化解兩岸緊繃關係，8分鐘的演講內容全程不看稿，受到中國網友廣大迴響。

不過，近期有北一女學生爆料，國文老師在班級群組中分享蔣萬安的致詞影片，要大家聽聽市長的演講技巧，並稱文稿寫得真好，大讚即便立場不同，仍能拉高到政府應為民服務的高度，「真精彩」。

北一女老師分享蔣萬安論壇演說。圖／台視新聞製圖

此舉引發學生不滿，怒批原來老師可以在班群內宣揚自己的政治立場，質疑說好的「政治不入校園」，國文老師卻聽不懂。

網路上也出現不同聲音，有人質疑老師要學生學的是技巧，而非立場，認為舉例市長的演講並無不妥；但也有人批評，老師表面中立，實際卻是在吹捧，更有人狠酸蔣萬安「技巧真好，演說完馬上就軍演」。

網路上掀起兩派論戰。圖／台視新聞（資料畫面）

雖然蔣萬安週日出席活動時沒有多做回應，卻恰巧跳了一段「夜上海」，展現高人氣。致詞獲得北一女老師肯定，政治人物的演講內容是否能作為學習教材，也再度觸碰敏感紅線。

蔣萬安大跳夜上海。圖／台視新聞

台北／黃品寧、馮浩宇、郭致汎、SNG 責任編輯／蔡尚晉

