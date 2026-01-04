北一女師班級群組轉發蔣萬安演講熱議 教育局：尊重教學自主

北一女中1名國文老師近日於班級群組轉傳台北市長蔣萬安演講影片，內容大讚講演說技巧，引起熱議。有網友質疑是政治介入校園，北市教育局向校方了解事發經過後，老師僅認為講稿內容有助國文寫作能力，無涉政治立場，強調尊重教師教學自主權。（黃世麒攝）

北一女中1名國文老師近日於班級群組轉傳台北市長蔣萬安演講影片，內容大讚講演說技巧，遭網友轉傳截圖至社群，引起熱議。有網友質疑是政治介入校園，北市教育局向校方了解事發經過後，老師僅認為講稿內容有助國文寫作能力，無涉政治立場，強調尊重教師教學自主權。

近日有網友在社群Threads貼出截圖，內容指稱北一女國文老師在班級的LINE對話群組轉傳蔣萬安的演講影片，並稱讚蔣萬安的演講技巧，引發熱議。

有網友認為這是教學分享，無傷大雅；但也有網友質疑教師將個人政治立場帶進校園，違反「政治不入校園」的精神，雙方各有不同意見爭辯。

對此，蔣萬安4日出席大稻埕快閃活動時並未回應，北市府副發言人魏汶萱則反擊，大罷免進入校園擺攤時，教育部長稱「言論自由予以尊重」；對於老師只是分享演講技巧，相信就算是教育部也不會有雙重標準。

教育局表示，經了解老師認為講稿內容對學生應試國文寫作能力有幫助，故提供演講影片，鼓勵學生從文稿中學習突顯主旨、應用對比、排比、隱喻等寫作技巧，無涉政治立場。

教育局強調，會尊重教師教學自主。

