北一女師班群傳蔣萬安演講遭攻擊 區桂芝批「置老師於不義」：不負責任

北一女中1名國文老師近日於班級群組中，轉傳台北市長蔣萬安演講影片，並大讚蔣演說技巧，遭轉傳截圖至社群，引起熱議，有網友更質疑，是政治介入校園。對此，北一女教師區桂芝替同事抱不平，提到該校有很開放的溝通管道，但學生卻利用匿名帳號在網路社群引發輿論，將老師置於不義之中，完全不負責任，她更批評，只因分享演講就攻擊老師把政治帶入校園，網路有人隨著起舞，「不是網軍就是青鳥」。

近日有網友在社群Threads貼出截圖，內容指稱北一女國文老師在班級的LINE對話群組轉傳蔣萬安的演講影片，並稱讚蔣萬安的演講技巧，引發熱議。對此，台北市府副發言人魏汶萱反擊，大罷免進入校園擺攤時，教育部長鄭英耀稱「言論自由予以尊重」，對於老師只是分享演講技巧，相信就算是教育部也不會有雙重標準。

另外，台北市教育局表示，經了解，老師認為講稿內容對學生應試國文寫作能力有幫助，故提供演講影片，鼓勵學生從文稿中學習突顯主旨、應用對比、排比、隱喻等寫作技巧，無涉政治立場。教育局並強調，會尊重教師教學自主。

根據《TVBS新聞》今（5）日報導，區桂芝表示，大部分老師在課堂上不會刻意灌輸學生意識形態，這次只是老師和學生分享蔣萬安在上海論壇演說運用的修辭技巧。她直言，蔣萬安的演講內容的確精彩，是很好的教材，只是學生的意識形態過於僵化。

區桂芝指出，台灣是一個非常自由的國家，還有老師公然為大罷免拉票，或在辦公室內插上台獨旗幟，這都是屬於個人言論、立場自由，只要不影響教學，就該彼此尊重，只因分享演講就攻擊老師把政治帶入校園，網路有人隨著起舞，「不是網軍就是青鳥」。她並提到，北一女有很開放的溝通管道，學生可透過匿名信向校方反映，但學生卻利用匿名帳號在網路社群引發輿論，將老師置於不義之中，完全不負責任，呼籲學生勇敢面對自己的言行。

