北一女師班群分享蔣萬安演講惹議 北市府：大罷免政治校園擺攤

北一女中1名國文老師近日於班級群組轉傳台北市長蔣萬安演講影片，內容大讚蔣的演說技巧，遭網友轉傳截圖至社群，引起熱議。對此，台北市府表示，大罷免校園擺攤時候，教育部長說言論自予以尊重，相信老師分享蔣萬安演講技巧，教育部應該不會雙標。

台北市長蔣萬安。（圖/資料照）

有網友近日在社群Threads貼出截圖，內容指出有北一女國文老師在班級的LINE對話群組轉傳蔣萬安的演講影片，並稱讚蔣萬安的演講技巧，引發熱議。

市府副發言人魏汶萱。（圖/台北市府提供）

對此，市府副發言人魏汶萱今天（5日）表示，大罷免政治校園擺攤的時候，教育部長說言論自由予以尊重，對於老師只是分享演講技巧，相信就算是教育部也不會有雙重標準。

