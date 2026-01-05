北一女師班群分享蔣萬安演講遭批 區桂芝轟：網軍或腦殘青鳥

北一女國文老師在班級群組轉傳台北市長蔣萬安於雙城論壇的演講影片，稱讚其文稿運用對比、排比、隱喻等修辭技巧，引發學生質疑為「宣揚政治立場」。北市府出面澄清教師僅為教學目的，同為北一女國文老師的區桂芝則為同事抱不平，直批攻擊者「不是網軍就是腦殘青鳥」。

北一女校門。（資料照／中天新聞）

疑似北一女高三學生3日在社群平台Threads發文，附上班級聊天室截圖，顯示教師傳送「蔣萬安赴上海主張接觸比牴觸好 提1219北捷隨機攻擊」影片，並評論「聽聽市長的演講技巧，其文稿寫得真好。對比、排比、隱喻（暗示）......嚴肅的、緊張的兩岸關係與不同的政治立場，卻能拉高到政府應為民服務的高度，真精彩」。該學生批評教師在班群宣揚政治立場，質疑「說好的政治不入校園，結果國文老師自己聽不懂」。

廣告 廣告

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

區桂芝表示，大部分教師在課堂上不會刻意灌輸學生意識形態，這次只是教師與學生分享蔣萬安在上海論壇演說運用的修辭技巧，看起來沒有灌輸任何政治觀念。她認為蔣此次的演講內容的確十分精彩，是很好的教材，只是學生的意識形態過於僵化。她舉例，過去曾有教師在課堂上播放美國前總統歐巴馬（Barack Obama）的演說，也沒有人會認為在歌頌美國。

區桂芝進一步指出，台灣是一個非常自由的國家，還有教師公然為大罷免拉票，或在辦公室內插上台獨旗幟，這都是屬於個人言論、立場自由，只要不影響教學就該彼此尊重。她批評，只因分享演講就攻擊教師把政治帶入校園，網路有人隨著起舞，直呼不是網軍就是腦殘青鳥。

針對不滿的學生，區桂芝表示北一女有很開放的溝通管道，學生可以透過匿名信向校方反映，但學生卻利用匿名帳號在網路社群引發輿論，將教師置於不義之中，完全不負責任，與教育中的光明磊落的理念背道而馳，呼籲學生勇敢面對自己的言行。

北一女教師區桂芝。（資料照／中天新聞）

蔣萬安4日出席大稻埕快閃活動時並未回應此事。北市府副發言人魏汶萱表示，大罷免進入校園擺攤時，教育部長稱「言論自由予以尊重」，對於教師只是分享演講技巧，相信就算是教育部也不會有雙重標準。教育局表示，經了解教師認為講稿內容對學生應試國文寫作能力有幫助，故提供演講影片，鼓勵學生從文稿中學習突顯主旨、應用對比、排比、隱喻等寫作技巧，無涉政治立場，同時強調會尊重教師教學自主。

延伸閱讀

總預算卡關會讓TPASS掛了？ 蔣萬安：努力確保福利不中斷

北一女師班群分享蔣萬安演講惹議 北市府：大罷免還進校園擺攤

英雄余家昶獲頒雙城褒揚狀 台北市旗、國旗覆棺致最高敬意