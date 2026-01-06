北一女師讚蔣萬安演說挨批 藥師：不然要分享團結十講？

蔣萬安(左)上海雙城論壇贏得滿堂彩，賴清德(右)則疑似因「實力不夠」說引來軍演。（合成圖／趙雙傑攝、資料照）

北一女中一名國文老師在班級群組轉傳台北市長蔣萬安演講影片，稱讚演說技巧，沒想到遭轉傳截圖至社群，被青鳥批評政治介入校園，北一女教師區桂芝替同事抱不平。藥師林士峰則質疑不然要放總統賴清德演說嗎？網友直呼「沒比較沒傷害！」

北一女國文老師在班級LINE對話群組轉傳蔣萬安的演講影片，稱讚演講技巧，引發青鳥出征。台北市府副發言人魏汶萱反擊提到，大罷免進入校園擺攤時，教育部長鄭英耀稱「言論自由予以尊重」，對於老師只是分享演講技巧，相信就算是教育部也不會有雙重標準。

區桂芝指出，這次只是老師和學生分享蔣萬安在上海論壇演說運用的修辭技巧。她強調，蔣萬安的演講內容的確精彩，是很好的教材，只是部分學生的意識形態過於僵化。區桂芝直言，過去曾有老師公然為大罷免拉票，或在辦公室內插上台獨旗幟，這都是屬於個人言論、立場自由，只要不影響教學，就該彼此尊重，只因分享演講就攻擊老師把政治帶入校園，有人隨著起舞，「不是網軍就是青鳥」。

藥師林士峰今(6日)發文質疑，市長演講得好，老師分享讓同學學習，不是很正常嗎？不然要分享連團結十講都講不完的總統演講嗎？分享那個，才會學偏！一下打掉雜質，一下虛構歷史。而且這種失敗的演說，更加劇台灣的對立。

林士峰直呼，反倒是抗議的學生，用這種有色的眼光在看應該學習的談話技巧，這不就是民進黨滲入校園的表徵嗎？

網友表示「好吧！下次拿萊爾的演講當負面教材來介紹」、「要放賴清德演講啦，這樣就可以受到表揚了」、「其實應該像你講的同時放上兩人的，就都沒話說了」、「沒比較沒傷害」、「同時放上兩人的，對萊爾的傷害太大」、「應該要放對照組的，例如〈團結十講：猛瑪象篇〉」、「台灣就是被綠色意識形態綁架，凡事政治，毫無就事論事能力，只能對政府歌功頌德」、「以後可能只能給學生看團結十講影片」。

