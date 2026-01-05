北一女師讚蔣萬安演說！她酸：教育部別雙標

▲台北市長蔣萬安出席雙城論壇。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安去年在雙城論壇發表的8分鐘演說影片，因北一女中國文老師在班群分享並大讚「真精彩」，引發部分學生質疑政治介入校園，對此北市府副發言人魏汶萱強調，過去教育部長對政治活動入校多表示尊重言論自由，相信對老師分享演講技巧也不會有雙重標準。



蔣萬安的演講以「呼嘯」與「波濤」巧妙比喻兩岸情勢，且全程不看稿，受到北一女老師稱讚，認為即便立場不同，講稿仍能拉高到政府應為民服務的高度，值得學生觀摩。

台北市教育局在向校方了解後說明，老師基於提升學生應試寫作能力的考量，才提供影片當素材，並指出講稿中運用的對比、排比、隱喻及突顯主旨等技巧，對於國文作文寫作極具參考價值，並非在傳遞特定的政治立場。官方強調，教育現場應尊重教師的教學自主權，讓教學回歸專業文稿結構與修辭表現的討論。



北市府副發言人魏汶萱表示，大罷免進入校園擺攤時，教育部長稱「言論自由予以尊重」；對於老師只是分享演講技巧，相信就算是教育部也不會有雙重標準。

