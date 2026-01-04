北一女師PO蔣萬安演講影片 學生:宣揚政治立場

生活中心／綜合報導

雙城論壇落幕沒多久，但卻餘波盪漾。有北一女老師，將市長蔣萬安的主論壇致詞影片PO上班群，大讚講得真好，要學生多學習。只是此舉卻引發學生批評，政治能夠進入校園嗎？老師怎麼可以在班級群組宣揚自己的政治理念。

台北市長蔣萬安（12.28）：「我誠懇期盼也誠懇呼籲，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯。」

把海峽波濤跟呼嘯，暗喻成兩岸關係。台北市長蔣萬安，日前赴上海，參加雙城論壇，主論壇致詞，通篇隱晦的政治語言，卻深獲北一女國文老師青睞。

北一女師PO蔣萬安雙城論壇演講影片 學生質疑「宣揚政治立場」

這名國文老師，在北一女班群，PO出蔣萬安演說的片段，並且說到，八分鐘，適合吃個點心時聆聽。市長的演講技巧、文稿寫得真好

，對比、排比、隱喻，嚴肅的、緊張的兩岸關係同的政治立場，卻能拉高到政府應為民服務的高度，真精彩。字裡行間流露對蔣萬安的欣賞，卻引發學生質疑，為什麼可以在班級群組宣揚自己的政治立場？說好的政治不入校園呢？說只學技巧，沒聽過思想滲透嗎？

北一女師PO蔣萬安雙城論壇演講影片 學生質疑「宣揚政治立場」

也不怪北一女學生太敏感，畢竟先前有區桂芝，上央視引發喧然大波（圖／民視新聞）台北市議員（民）顏若芳：「在挑選小朋友在模擬，或者是可以參考的對象的時候，其實真的（要）非常謹慎，因為前面北一女的區老師，已經把政治帶入了學校。」

也不怪北一女學生太敏感，畢竟先前有區桂芝，上央視引發喧然大波。雙城演說，本質就是政治。難怪學生要質疑，老師怎能以演說技巧包裝政治立場，偷渡進入校園。

