北一女復刻百年前登玉山 14名學生成功攻頂

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北一女中舉辦「2026玉山去來—復刻北一女登玉山百年紀念活動」(北一女中提供)

學生挑戰極限，重溫百年前學姊挑戰臺灣最高峰的勇氣(北一女中提供)

北一高女1931年登新高山（玉山）照片，出自當時畢業紀念冊(北一女中提供)

北一女中舉辦「2026玉山去來—復刻北一女登玉山百年紀念活動」，由教師與專業登山指導員帶領14名高三學生攀登玉山主峰，以實際行動重現百年前學姊挑戰臺灣最高峰的精神。學生歷經體能訓練、高山適應與安全課程後順利登頂，為高中生活留下難忘回憶，也為跨越一世紀的玉山之約寫下新篇章。

北一女中表示，1926年6月，臺北第一高等女學校（北一女前身）與臺北第二高等女學校學生曾共同登上玉山，並由《臺灣日日新報》隨行採訪記錄，成為校史與臺灣登山史的重要篇章。學校今年特別規劃百年紀念活動，希望透過登山行動傳承勇於挑戰、突破自我的精神。

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本次活動共吸引52名學生報名，經甄選錄取14人。多數參與學生是第一次挑戰百岳，在出發前完成體能訓練、高山環境適應及登山安全課程，並順利取得排雲山莊住宿資格，展開兩天一夜的登山行程。活動期間，學生沿途穿越高山森林與步道，抵達海拔3402公尺的排雲山莊後完成第一階段挑戰，隔天凌晨再由山莊出發，最終成功登上玉山主峰，在臺灣最高峰留下紀念合影。

學生分享，從行前訓練到正式登山，每一步都考驗體力、意志力與團隊合作能力。過程中隊員彼此鼓勵、相互照應，也體會到團隊同行的重要性。下山途中閱讀家人事先準備的信件時，不少人深受感動。有學生表示，登頂不只是完成一次登山挑戰，更學會面對困難與相信自己，也將把這段經驗帶到未來的人生道路上。

北一女中指出，這趟玉山之行不僅完成了登頂夢想，也讓學生在畢業前留下難忘的青春記憶，為高中三年生活畫下充滿勇氣與感動的句點。