北一女情誼跨越太平洋！高市議長迎老同學 美市議員盼締姊妹市

適逢議會總質詢期間，高市議長康裕成特別邀請市長陳其邁到會客室與訪賓、美國加州喜瑞市市議員黃正芬合影。（高市議會提供）

北一女綠衣情誼跨越數十年與太平洋，在高雄溫暖重現。高市議長康裕成今（2）日迎接久別重逢的老同學美國加州喜瑞市市議員黃正芬，與同為北一女校友的丁音升、朱愛梅一行到訪。睽違多年再次相聚，昔日同窗情誼讓議會會客室充滿笑聲與青春回憶。

康裕成笑談當年求學時光，每段點滴都像昨日般清晰。她感性說，歲月會改變很多事情，但學生時代的友情永遠最真，能在公共服務的道路上與老同學再次相遇，是人生最美的緣分。

會面中，雙方交換明年月曆作為紀念。黃正芬對高雄市以美麗花卉為主題的月曆愛不釋手，直呼城市魅力十足。康裕成則回贈國立台灣歷史博物館典藏的常玉雙杯，展現台灣文化底蘊。

適逢議會總質詢期間，康裕成特別邀請市長陳其邁到會客室與訪賓合影。陳其邁笑稱，高雄是座「蒙福」的城市，能迎接跨國議員來訪令人倍感溫暖。當黃議員分享喜瑞市議會目前全為華裔議員，其中有三位女性創下歷屆之最時，陳其邁還幽默回應「男人真命苦」語畢後，現場笑聲不斷，氣氛熱絡。

此次訪問的重頭戲，是黃正芬表達希望促成喜瑞市與高雄市締結姊妹市，或由雙方議會建立姊妹議會關係，深化城市外交與文化交流。她表示，高雄的文化底蘊、城市發展與市民熱情令人印象深刻，盼未來能架起更長遠的合作橋樑。

康裕成對此樂見其成，她強調，城市外交不僅是政府的橋樑，更是人民之間的連結，期盼未來高雄與喜瑞市在文化、教育等面向展開更密切交流，讓同學之情延續，也讓城市之間的友誼在今天種下新的種子。

