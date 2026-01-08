北一女教師區桂芝受訪竟嗆學生「腦殘」 北市教育局：個人言論自由、不處分

即時中心／徐子為報導



日前北一女中1名國文教師在班群組轉傳台北市長蔣萬安的演講內容，並給予正面評價，學生不認同，並在社群指控「政治進入校園」，不料，該名教師區桂芝竟在媒體訪問時，以「腦殘」等詞回擊學生；立委吳沛憶今（8）質詢時，要求教育部須督促台北市教育局處理，給學生與社會交代，





有網友於社群平台Threads發文表示，該名國文老師在班級的LINE群組中，分享蔣萬安的演說影片，並提到內容從對比、排比、隱喻，以及嚴肅的、緊張的兩岸關係與不同的政治立場，拉高至政府應為民服務的高度，非常精彩，「聽聽市長的演講技巧，其文稿寫得真好。8分鐘，適合吃個點心時聆聽。」讓網友不滿，認為這與「政治不入校園」理念背道而馳。校方表示，該師認為講稿內容對學生應試國文寫作能力有幫助，無涉政治立場；北市府則回應老師只是分享演講技巧。



立院教育委員會今議程排案《大學法》修正草案詢答，輪到綠委吳沛憶今（8）日質詢時，直接點名北一女老師區桂芝透過媒體公開羞辱學生，形同公審，已嚴重傷害學生尊嚴與學習權，質疑區已違反教學倫理與行政中立原則，要求教育部必須督促台北市教育局處理，給學生與社會交代。



教育部次長朱俊彰答詢回應，已多次要求地方政府督導所屬學校，應落實教育中立與教師專業倫理，教師在教學過程中，應引導學生建立良好公民素養，而非以不當言行傷害學生。



對此，台北市政府教育局主任秘書、發言人鍾德馨表示，一般而言，要認定教師違反教學論理「要在課堂中」，該老師是受訪時脫口而出，屬「非教學時段個人言論」，屬言論自由範疇。



北市教育局表示，針對此案，目前尚未收到教育部函文，或學生檢舉要求調查，若有接獲相關回報，將循程序進行認定。





