「北一女教師區桂芝恐遭撤職、逐出台灣」為AI生成的錯誤訊息

網傳影片「北一女教師區桂芝因辱罵學生遭教育部調查後恐撤職、逐出台灣」？

AI影片混淆視聽

更新：2025-04-29

近期社群流傳影片，標題宣稱北一女教師區桂芝因辱罵學生，被教育部調查，恐遭撤職驅逐台灣。不過，台北市教育局1月8日曾回應媒體，沒有收到教育部函文，或學生檢舉要求調查，並指區在非教學時段言論屬個人言論自由，目前並未啟動調查程序。



一、檢視該影片傳播來源為YouTube頻道「日本佳佳」，為2024年5月1日成立的頻道，頻道IP在日本，有387部頻道影片，多是政治相關議題言論影片，且影片是以AI呈現、敘事手法雷同，且未引述可信資料來源。



二、AI辨識專家指出，網傳影片由AI生成。一般可透過人物嘴型辨識是否為AI，影片的主講人刻意戴上口罩，是為了增加辨識難度、不用再套對嘴模型。



三、有關區桂芝言論爭議，北市教育局和北一女校方均表示，沒有學生反映老師在課堂上違反教育中立，區桂芝並無遭調查與撤職。



網傳影片為AI生成的虛構內容，因此為錯誤訊息。

背景

北一女教師區桂芝先前曾在班級群組轉傳台北市長蔣萬安在雙城論壇致詞影片，遭學生質疑不妥，並在網路發文。事後，區接受媒體採訪，以「腦殘」等字眼形容批評者。

有社群流傳影片宣稱，區桂芝因辱罵學生、搞統戰，傳出被教育部正式調查，恐撤職驅逐出台灣，該影片在YouTube有約3.4萬觀看數、3000多人按讚、397則留言，不少留言內容相信區桂芝被處分。

查核

查核點：傳言說法是正確的嗎？

網傳影片為AI生成影像，創作者可信度存疑

（一）網傳內容出自「日本佳佳」YouTube頻道，這是2024年5月1日成立的頻道，頻道IP在日本，有387部頻道影片，其自稱是「最敢說真話的中國Youtuber」、「被中共網紅特意抹黑的挺台頻道」多是政治相關議題言論影片。

頻道資訊欄指出「你看到佳佳的一切都是假的都是AI生成的」，查核中心也利用Hive Moderation、Was it AI等線上AI偵測工具檢測網傳影片，發現網傳影片有極高機率為AI生成，並非真實影像。

另外，頻道資訊欄雖稱由本人撰寫，非AI生成，但該影片相關指控未引用任何資料來源，且內容多為情緒性言論和個人看法，影片內容可信度存疑。

（二）查核中心諮詢國家資通安全研究院研究員戴毓辰，他也表示，網傳影片是AI生成的影像。嘴型常常是辨識AI影像的線索之一，網傳影片的虛擬主講人刻意戴上口罩，就可以不用再套對嘴的模型。

區桂芝未被撤職，也沒有驅逐出台灣等相關處分

（一）對於區桂芝爭議言論一事，教育部次長朱俊彰1月8日表示，將責成台北市教育局處理。

查核記者1月30日傳訊詢問台北市教育局，教育局回應，經洽北一女校方了解，校內學生無相關陳情，而北一女校方查證回覆，並沒有學生反映老師在課堂上違反教育中立，也沒有在校內違反教育中立之情事，教育局尊重教師專業自主權及言論自由。

對於影片指區桂芝經調查後已遭撤職，教育局也回應，並無此事。

（三）檢視北一女師長聯絡網，區桂芝仍在國文教師清單中，且校內分機也顯示區的分機號碼為132，仍能打通聯繫，並未被校方移除。對此，記者致電北一女，北一女回應，目前區桂芝仍是本校教職人員，並無任何撤職或懲處的狀況。