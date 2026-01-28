北一女教師退休年金、教職全沒了？傳區桂芝被開鍘 報告還原「統戰」始沒

近年兩岸情勢緊張，國內政壇朝野對立氛圍加劇，除日前三讀的停砍公教年金案爭端不斷外，總預算、國防特別預算至今仍持續卡關。近日網路傳出「台灣教育界除瘤」的相關訊息，內容聲稱北一女國文老師區桂芝因配合中共統戰，被教育部開出懲處，撤銷其教職更追回年金。對此，事實查核平台「MyGoPen」對此發布調查報告還原事件真相。

​區桂芝2023年批評台灣的「108課綱」刪除了《廉恥》等古文，形同「無恥課綱」，引發社會關注；2025年她因接受中國官媒央視採訪，針對總統賴清德將中國定調為「境外敵對勢力」提出批評，被民眾檢舉違反教育中立原則，頻躍居新聞版面。調查報告顯示，近日網路流傳以「 終於動手了！臺灣教育界「除瘤」！區桂枝配合中共統戰證據確鑿！教育部下重手：撤銷教職＋追回年金！昔日囂張罵課綱，今朝淪為過街老鼠！」為題的影片，亦引發關注。

2025年3月，總統賴清德將中國定調為境外敵對勢力。

區桂芝發言惹議曾被開罰？ 調查報告：未有相關紀錄 ​

MyGoPen指出，經檢視影片原始出處為YouTube頻道「餘生有光」在1月24日上傳的影片，該頻道為內容農場，自2025年8月成立以來，發布過265部影片，全數由AI生成影像、旁白配音及聳動標題，內容多以虛構、編造的故事為主。​MyGoPen表示，影片標題中的「區桂枝」，應是指北一女國文老師「區桂芝」，經檢視北一女官網可在國文教師分類中發現區桂芝的名字，也可透過校內分機聯繫到。

調查報告指出，本月初期媒體曾報導，區桂芝受訪時稱學生「不是網軍就是青鳥」，引發違反教學倫理與行政中立的爭議；另據媒體報導，台北市教育局指出，教師違反倫理一般認定要在課堂中，若非教學時段的個人言論，原則上還是在言論自由範疇。至於影片聲稱區桂芝因配合統戰被教育部懲處，撤職、被追討年金等，以關鍵檢索，並未找到相關報導，也未有因相關言論被開罰的紀錄。

