北一女校慶傳偷拍 今再啟動反針孔偵測

▲北一女傳出有偷拍情況，校方進行調查並再度進行反針孔偵測。（資料照／記者劉松霖攝）

[NOWnews今日新聞] 台北市立第一女子高級中學上週舉行校慶活動，但社群上傳出學生指控，有校外人士於校內偷拍學生更換衣物。校方回應，當日有委請專業廠商進行全校廁所進行反針孔偷拍監測，並未發現任何針孔攝影裝置異常，也沒有接獲通報，預計今日再度進行反針孔偵測。

北一女傳出有偷拍事件，而校方回應，校慶活動前已經規劃加派校安人員巡查，同時已委請廠商針對全校廁所進行反針孔偷拍偵測，並未發現任何針孔攝影裝置異常、也未接獲師生、民眾通報可疑人士偷拍情況。

廣告 廣告

校方說明，規劃今日請校安人員再次針對校內廁所設施進行全面反針孔偵測。

北市教育局說明，持續督導學校落實各項校園安全維護措施，積極維護安全友善學習環境。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台大校長陳文章七成得票率獲續任 迎向下個百年

不要省！文化幣倒數18天 大數據解析菜鳥超會用、放大價值逾3倍

台大新月台爭議延燒 學生、高教工會校長續任會議外再抗議