北一女校慶傳學生遭偷拍，今對廁間反針孔偵測。（圖：shutterstock／達志）

台北市立第一女子高級中學上周舉辦校慶，豈料有學生在網路上指控，有外校人士偷窺，還偷拍學生更換衣物。校方表示，經檢測未發現任何針孔攝影裝置或異常情況，也未接獲師生或民眾通報可疑人士或偷拍情事，於12月15日由校安人員再次針對校內廁所設施進行全面反針孔偵測。

校方表示，12月12日校慶活動期間已事前完成周延維安規畫，並加派校安人員巡查；當日另委請專業廠商針對全校廁所進行反針孔偷拍偵測，經檢測未發現任何針孔攝影裝置或異常情況，也未接獲師生或民眾通報可疑人士或偷拍情事；學校平日即持續執行常態性校園安全檢查，並規畫於12月15日由校安人員再次針對校內廁所設施進行全面反針孔偵測。

教育局則強調，將持續督導學校落實各項校園安全維護措施，並與學校共同精進安全管理與宣導作為，積極維護安全友善的學習環境。

