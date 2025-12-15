北一女校慶傳學生遭偷窺換裝 校方兩度執行廁間反針孔偵測
台北市立第一女子高級中學上週舉辦校慶活動，開放外人入校參與，不料週末網路社群上卻傳出學生指控，有外校人士偷窺甚至偷拍學生在教室內更換衣物的行為，引發校內外熱議與學生恐懼，不少校友也嘆道，過去校慶確實發生過類似的校安事件。針對網路上的指控，校方與北市教育局立即採取行動。
北一女校方表示，在校慶活動前已安排增加巡查人力，並委請專業廠商對全校廁間進行反針孔偷拍偵測。教育局也證實，當天的檢測結果「未發現任何針孔攝影裝置或異常情況」，目前也「尚未接獲師生或民眾通報偷拍」。
儘管如此，為確保校園安全，校方週一（15日）將再次委請校安人員入校，針對校內廁所設施進行全面反針孔偵測，以杜絕任何潛在的安全漏洞。
北一女校慶固定在每年12月12日舉行，許多友校學生與家長都會入校參與，然而，因應這次事件，有校友建議校方應吸取教訓，未來應加強巡檢，甚至嚴格控管入校人士，限制僅受邀貴賓和家長進入，以保障學生的校園安全與隱私。教育局則強調，將持續督導學校落實各項校園安全維護措施，共同精進安全管理。
★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。
★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
