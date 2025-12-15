北一女校慶傳學生遭「偷拍換裝」 校方二度啟動反針孔偵測

台北市立第一女子高級中學上週舉辦校慶活動，不料有學生在網路上指控，有外校人士偷窺甚至偷拍學生更換衣物。對此校方已在校慶當日進行針孔偷拍偵測，今（15）日再度針對廁所設施安排全面反針孔偵測。

北一女12日舉辦校慶活動，不少友校學生、家長等都會入校參與，然而活動結束後，學生卻在社群媒體上指出，有外校人士偷看換衣服、甚至偷拍引發討論。網路上也有自稱是北一女校友表示，過去校慶確實發生很多類似案例，包含教室遭闖入、黑板被寫羞辱性文字、衣服被偷走等情形。

對此，北市教育局表示，校方在校慶當天已加派校安人員巡查，並委請廠商針對全校廁所進行反針孔偷拍偵測，沒有發現任何針孔攝影裝置或異常情況，也尚未接獲師生通報有可疑人士偷拍。

校方表示，週一再次針對校內廁所設施，進行全面反針孔偵測，杜絕任何潛在的安全漏洞。

※台視新聞提醒您，遭受性騷擾時，請立即撥打110報案或113保護專線諮詢

台北／王孜筠 責任編輯／洪季謙

