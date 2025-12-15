北一女校慶爆「外人偷拍學生換衣」 校方否認

北一女今（12/15）於官網發布澄清，強調校慶當天並無學生更衣被偷拍的情形。李政龍攝



北一女上週舉辦校慶活動，開放校外人士參與，近日卻傳出有學生在社群發文指控外人入校偷拍學生在教室內換衣服，對此，北一女今（12/15）於官網發布澄清說明：「經查，本校校慶當天無任何學生更衣時被外人偷拍或看到。望周知。」

北一女校慶每年固定12月12日舉行，邀請友校學生與家長入校參與，近日網路社群上卻傳出有學生指控，校慶期間出現外校人士偷窺甚至偷拍學生在教室內換衣服，引發生學生恐慌，還有不少校友直言，過去校慶確實發生過類似的校安事件，建議校方應加強巡檢、嚴格控管，以保障學生的校園安全與隱私。

對此，北一女校方第一時間回應，校慶期間已安排增加巡查人力，並委請專業廠商對全校廁間進行反針孔偷拍偵測，今日也在官網公告：「經查，本校校慶當天無任何學生更衣時被外人偷拍或看到。望周知。」

北市教育局介入調查後也證實，當天的檢測結果「未發現任何針孔攝影裝置或異常情況」，目前也「尚未接獲師生或民眾通報偷拍」。

北一女校方今（12/15）否認校慶有校外人士偷拍學生換衣。翻攝北一女網站

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

