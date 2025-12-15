北一女校慶爆「惡狼偷拍學生更衣」！ 校方今二度啟動檢測：未發現針孔或異常設備

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

北一女於上週舉辦校慶活動，吸引不少校內外人士參加，不料部分學生在網路上指控，期間在教室內更換衣服時，遭外校人士偷窺及偷拍，直呼感到噁心，消息引發廣泛關注。對此，校方表示，經檢測未發現任何針孔攝影裝置異常，並於今（15）日由校安人員再度針對廁所設施安排全面反針孔偵測，目前未接獲師生、民眾通報有可疑人士或偷拍情事；而教育局則強調，將持續督導學校落實各項校園安全維護措施。

北一女上週舉辦校慶，不料卻驚傳有外校人士趁著校慶期間偷窺、偷拍學生更衣。（圖／翻攝Google Map）

北一女中校慶固定於每年12月12日舉行，當天校方開放外校人士入校，吸引眾多友校學生及家長共襄盛舉，不料有學生於網路社群反映，上週活動期間在教室內換衣時，遭外校人士窺視甚至疑似偷拍，並直言「真的很噁心！」貼文隨即引發高度關注，且也有學生透露，校慶當天「男生不論老中青，各種到處錄攝影」，另外還有自稱是北一女校友提到，過去校慶也確實發生過衣服被偷走、教室黑板被寫下羞辱性文字等類似案例。

對此，校方出面回應，指每年校慶活動前皆會增派人力加強巡查，並委請專業廠商對校內廁所進行全面反針孔偷拍偵測，此次也不例外，經檢測並未發現任何針孔攝影設備或異常狀況，截至目前也尚未接獲師生、民眾通報可疑人士偷拍事件；校方強調，為求慎重並維護學生安全，已安排15日請廠商再次加強偵測，確認無異常。

而北市教育局則表示，校方平時即有常態性進行校園安全檢查，後續將持續督導學校落實各項安全維護措施，同時加強對學生的安全宣導，積極維護安全友善學習環境。

