北一女校慶爆「惡狼潛入偷拍換衣」 校方加強反針孔偵測

記者李育道／台北報導

北一女中於上週舉辦校慶，因開放外人入校，部分學生在社群媒體指控於教室內換衣時遭外校人士偷看及偷拍，直言感到噁心，引起廣泛討論。（示意圖／資料照）

北一女中於上週舉辦校慶，因開放外人入校，部分學生在社群媒體指控於教室內換衣時遭外校人士偷看及偷拍，直言感到噁心，引起廣泛討論。對此，校方強調活動前已增派巡查人力，並委請專業廠商執行全校廁所反針孔偷拍偵測，檢測結果未發現異常，今日校安人員再次偵查也未發現異常，目前也未接獲任何偷拍通報。教育局則表示，已督促校方加強安全措施，並將持續進行相關檢查與宣導。

北一女中校慶每年12月12日舉行，當天校方開放外校人士入校共襄盛舉，吸引不少校友學姐、他校學生、家長前來。豈料活動期間，有學生於網路社群反映，在教室內換衣時遭外校人士偷看甚至偷拍，回憶起當下直言「真的很噁心！」此事隨即在網路間引起熱烈討論，也讓不少家長與學生關心校園安全。

對此，校方今日表示每年校慶活動前都會增派人力加強巡查，並特別委請專業廠商，針對校內廁所進行全面反針孔偷拍偵測，本次校慶前也有做檢查，結果並未發現任何針孔攝影設備或異常狀況，為了學生安全今日校安人員再次加強偵測，確認無異常。校方同時表示，截至目前，尚未接獲師生或民眾正式通報偷拍事件。

教育局表示，校方平時即有常態性進行校園安全檢查，校慶當天也有加派校安人員巡視校園。如今也規畫由校安人員再次進行反針孔偷拍檢測，並督促學校持續落實各項安全措施，同時加強對學生的安全宣導，確保校園環境安全。



